La presidenta de Junts, Laura Borràs, durant un judici per declarar per presumptament fraccionar contractes @ep

Dos tècnics de la Institució de les Lletres Catalans (ILC) han declarat aquest dimecres que la interventora del departament de Cultura de la Generalitat va alertar que el 2013 la institució havia fet tota la seva contractació sobre la base de contractes menors i que havia d'usar un altre tipus de contractació amb concurrència pública, i malgrat això la llavors directora de la ILC, Laura Borràs , va mantenir els contractes menors.

Ho han dit en testificar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el judici en què la presidenta de Junts s'enfronta a una petició de sis anys de presó per presumptament fraccionar contractes per adjudicar-los a dit i sense concurs públic al seu amic Isaïes H., també acusat.

Les instruccions del departament recomanaven demanar almenys tres pressupostos diferents per a contractacions superiors a 3.000 euros, i la llavors administradora de la ILC ha explicat que va detectar que "els rebia tots per part d'una única persona", i per això va demanar quedar-ne al marge i que els pressupostos arribessin directament a Borràs.

En aquest sentit, Isaías H. ha confessat durant el judici que va pactar amb Borràs fraccionar en contractes menors la feina durant anys per a la pàgina web de la ILC i que, usant dades de diferents empreses i cooperatives, i en alguns casos de persones individuals sense que elles ho sabessin, presentava el pressupost correcte acompanyat de dos pressupostos “comparsa” que ja sabia que serien rebutjats.

"Estava clar que tots els treballs els feia Isaïes, perquè nosaltres estàvem adjudicant contractes a empreses diverses per portar les tasques de la web de la ILC, però eren unes tasques que feia sempre Isaïes, i això em sorprenia però els sorprenia a tots a la ILC", i ha afegit que, ja a principis del 2013, va suggerir a Borràs fer un contracte negociat en lloc de diversos contractes menors, però ella el va rebutjar.

"NO ERA COM ES PRETENIA"



L'any següent, la funcionària va insistir: "Vaig dir que calia fer un contracte negociat perquè vaig veure que allò no era com es pretenia donar a entendre. I volia fer-ho d'acord amb el marc legal vigent i complint els requisits de lliure concurrència i publicitat" .

La treballadora va demanar una reunió amb el cap de gestió econòmica i contractació de la direcció de serveis de Cultura amb la intenció que recolzés la seva advertència que calia canviar el mètode de contractació, “però la directora va dir que no, va dir que se seguís fent com es feia”.

També ha explicat que el 2014 va acompanyar Borràs a una reunió amb la interventora general del Departament de Cultura per abordar aquesta qüestió, i que aquesta va avisar que la contractació menor era “reiterada i repetitiva, que es podia fer de manera diferent i que, a primera vista, es veia que es podia estar infringint el marc legal d'aquest moment perquè semblaven fraccionats".

Tot i això, ha assegurat que l'actual presidenta de Junts va defensar la seva actuació i va justificar la decisió de fer contractes menors perquè "es tractava de temes diferents".

ROGER E.



Quan aquesta funcionària va estar de baixa mèdica la va substituir Roger E., que també va estar investigat en la causa però després d'aportar noves proves contra Borràs --entre altres, àudios on li demanava que l'avisés si els Mossos tornaven a la ILC-- finalment no està acusat i ha declarat com a testimoni.

Roger E. ha explicat que Borràs li va demanar que assistís a una reunió amb la interventora del departament: "Va exposar que, havent revisat la contractació del 2013, havia vist que la contractació de la ILC era 100% basada en contractes menors, i considerava que això no era el més recomanable”.

Ha afirmat que, quan va arribar a la ILC, es va trobar "ja emparaulats o adjudicats verbalment una sèrie de contractes vinculats als serveis informàtics" però per als quals no es van presentar els pressupostos fins setmanes després.