La Comissió d'Incompatibilitats del Senat ha donat suport a la petició del PSOE i ha decidit obrir un procediment per investigar el patrimoni de l'alcaldessa de Marbella i senadora del PP, Ángeles Muñoz, després d'actualitzar la declaració de béns per incloure l'adquisició del 100% d'una societat i una casa a Suècia.

Així ho ha anunciat aquest dijous en una compareixença la portaveu socialista a la Cambra Alta, Eva Granados, que ha celebrat que s'accepti el pla de treball que el Grup Parlamentari Socialista va presentar perquè es pugui "aclarir" si la senadora popular ha "infringit" el Codi de Conducta a què "tots" els senadors se sotmeten.

La iniciativa ha tingut el vot a favor de tots els grups i l'abstenció del PP (16 vots a favor i 10 abstencions).

"Crec que és un bon dia per al Senat i per al rendiment de comptes al conjunt de la ciutadania, perquè sense transparència no hi ha honorabilitat", ha celebrat Granados, que ha destacat que és la primera vegada, des de l'aprovació a finals del 2020 del Codi de Conducta, que es podrà aclarir si una "senadora concreta" ha fet una declaració amb un resultat "molt voluminós del seu patrimoni" després de les revelacions aparegudes a la premsa.

El PSOE apunta que l'alcaldessa i senadora va admetre haver ampliat el capital en una societat vinculada amb el paradís fiscal de Gibraltar i va acabar declarant que un habitatge de 560 metres quadrats a Suècia era de la seva propietat. Després també va reconèixer --afegeixen-- que va incrementar fins al 100% la seva participació en altres béns immobles, "fet que fins ara havia amagat en les declaracions presentades davant la Cambra".

Granados ha recalcat la importància que es conegui l'” origen ” del patrimoni de Muñoz, així com les rendes i béns. Dit això, ha explicat que a la reunió també s'ha aprovat un pla de treball, que inclou compareixences, fins a redactar l'informe.

Segons ha detallat, el pla de treball de la Comissió d´Incompatibilitats es desenvoluparà en tres fases. En primer lloc hi haurà un període d'informació i documentació, en què els senadors podran demanar la documentació que considerin oportuna per conèixer la situació del patrimoni de Muñoz.

LES COMPAREIXENÇES, DEL 13 AL 31 DE MARÇ

La segona fase serà de compareixences i, en aquest sentit, la portaveu socialista ha traslladat que "no dubta" que la senadora del PP anirà a comparèixer davant de la comissió per "poder aclarir qualsevol dubte" sobre la documentació que han rebut.

"Nosaltres entenem que l'alcaldessa Marbella, senadora per Màlaga, està dins del que el senyor Feijóo entén com a gent de bé i tindrà a bé venir al Senat i comparèixer a la comissió i aclarir qualsevol dubte que puguem tenir", ha assenyalat.

Aquesta fase de compareixences tindrà lloc del 13 al 31 de març, ha assenyalat el PSOE, que ha indicat que els grups podran sol·licitar que compareguin aquelles persones que considerin oportunes, i seran la taula i portaveus els que aprovaran els qui compareixeran finalment.

Des del PSOE expressen que l'alcaldessa i la senadora popular serà cridada a comparèixer perquè pugui oferir les explicacions que consideri oportunes. Durant el desenvolupament dels treballs i com a conseqüència d'aquests, la Comissió podrà acordar la realització de noves compareixences a sol·licitud de qualsevol grup.

Granados ha manifestat que un cop estudiada la documentació i fetes les compareixences, s'elaborarà un informe per part de la comissió que haurà de ser elevat a la taula del Senat.

L'elaboració de l'informe sobre el presumpte incompliment del Codi de conducta arrencarà amb la constitució d'un grup de treball que adoptarà els seus acords mitjançant vot ponderat. Hi haurà tres representants del PSOE, dos del PP i un per cadascun dels altres grups representats, fins a sumar-hi un total d'11 membres, ha precisat. L'informe haurà d'estar acabat el proper 3 d'abril abans de remetre'l a la Mesa.

"Avui triomfa la transparència i l'honorabilitat de les institucions. I ja no només el Grup Parlamentari Socialista, que eren els que estàvem requerint aquest procediment, sinó ja una majoria de grups, ja que donen el vistiplau, donen llum verda al fet que la integritat , l'honorabilitat, la transparència i el respecte que li devem qualsevol representant públic, no només a les institucions, sinó al conjunt de la ciutadania", ha conclòs.