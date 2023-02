L'alcaldessa de Maracena, Berta Linares, dimecres passat en roda de premsa - EUROPA PRESS

El PSOE de Granada a la província ha mostrat aquest dijous el seu suport a l'alcaldessa de Maracena, Berta Linares , ia la regidora Vanesa Romero , també socialista, després del segrest d'aquesta última dilluns passat durant unes hores a mans suposadament del llavors company sentimental de la primera, ja detingut, ha condemnat els fets, i ha demanat "prudència fins que s'aclareixin".

Així ho han indicat fonts consultades al PSOE, que s'ha remès a les declaracions de l'alcaldessa que, en roda de premsa aquest dimecres passat, "deixava clar que no hi ha expedients municipals amb objeccions i que els comptes han estat degudament auditats" a l'Ajuntament , després que fos preguntada pels periodistes, mantenint Linares que no tenia coneixement que Romero volgués destapar cap cas de corrupció.

"Des del PSOE de Granada lamentem i condemnem el menyspreable succés patit per Vanesa", que "té tot el nostre suport, igual que l'alcaldessa, Berta", han afirmat des del PSOE, ressaltant que "totes dues estan travessant uns moments molt difícils" .

"De cap manera es justifica el que ha passat", han afegit, incidint que "ens solidaritzem amb elles ara, tenen el nostre afecte i ho estan passant molt malament".