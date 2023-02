El president del Govern, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño i la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / @EP

El Congrés ha rebutjat, amb el vot dividit del PSOE i Unides Podem, una moció d' Esquerra Republicana (ERC) per recuperar la indemnització de 45 dies per any treballat en cas d'acomiadament improcedent.

La moció d'ERC era conseqüència d'una interpel·lació urgent que el portaveu de Treball d'ERC, Jordi Salvador, que va ser dirigent territorial de la UGT, va dirigir la vicepresidenta Yolanda Díaz al ple de dimecres de la setmana passada.

Finalment la iniciativa no ha prosperat en una votació inusual a la Cambra Baixa. Així, mentre que Unides Podem ha votat favor juntament amb diversos socis de Govern com Bildu, ERC, Més País i Compromís; el PSOE ha votat en contra amb el PP, Ciutadans i PDeCAT. Per la seva banda, Vox, PNB i Junts han optat per abstenir-se.

DIFERÈNCIES DEL GOVERN SOBRE AQUESTA MATÈRIA

Les diferències de PSOE i Unides Podem sobre aquest punt ja es van apreciar en el debat de la moció aquest dimecres. Així, mentre que el PSOE va menysprear la proposta per considerar-la un tuit, Unides Podem la va donar suport perquè els 'morats' creuen que a Espanya l'acomiadament és "massa" barat.

La proposta en concret plantejava derogar les modificacions legislatives introduïdes en matèria d'acomiadament improcedent tant a la reforma laboral del 2012, del Govern de Mariano Rajoy; com a la del 2010, del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La moció també instava a analitzar en profunditat la doctrina del Comitè de Drets Socials sobre el dret dels treballadors, reconegut a l'article 24 de la Carta Social Europea.