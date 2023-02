Abel Caballero en una foto de la FEMP

Abel Caballero no és un polític ni un entrevistat comú. Alguns expliquen el seu èxit per ser el creador d'un viguisme exarcerbat, un continu temporal atlàntic de titulars que carrega sense miraments contra rivals de qualsevol ideologia. Amb tot, s'equivocaria qui definís l'alcalde de Vigo com un líder de mires estretes, un miura sense més estratègia que un hiperlocalisme que ni tan sols és original, ja que a Galícia ja va enlairar altres alcaldes abans -Paco Vázquez a la Corunya, per exemple - i ara -Gonzalo Pérez Jácome seria un Cavaller d'una altra generació a Ourense.

El doctor en Ciències Econòmiques per les Universitats de Santiago de Compostel·la i Cambridge és un polític veterà (Ponteareas, 1946) que sap quan, com i, sobretot, qui atacar. Quan Caballero té l'oportunitat de carregar contra la Xunta no dubta. No hi ha reconciliació possible perquè el Govern Gallec margina Vigo en tots els aspectes, diu, i les plataformes locals que qüestionen les polítiques municipals són simplement marionetes del PP. Tant els que critiquen les molèsties de les famoses llums de nadal de Vigo com els amalgamats a la nova Plataforma Vigo Som Todxs.

Ara bé, quan la crossa és el Celta de Vigo, l'alcalde mesura les distàncies. Li deixa caure alguna càrrega de profunditat a Carlos Mouriño però evita un cos a cos que li podria suposar desgast electoral. Una certa erosió dels seus espectaculars resultats electorals seria el que s'esperava després de 16 anys com a alcalde de Vigo. Amb tot, les enquestes ho mantenen molt lluny de perdre la majoria absoluta. Sondejos, futur a mitjà termini i la possibilitat d'acollir el mundial de futbol són altres dels punts d'aquesta conversa amb Galiciapress , que forma part de la sèrie d'entrevistes amb alcadables urbans de Galícia, per la qual ja han passat. a Vigo, la candidata del PP i de la Marea de Vigo.

Totes les enquestes publicades fins ara donen per segura una altra majoria absoluta del PSOE a Vigo, encara que algunes apunten que pot perdre algun regidor, però el partit ve de xifres de rècord, amb un 67% dels vots. Com percep l'ambient a peu de carrer?

Tindrem un magnífic resultat perquè tenim un immens suport a la ciutat però, et matiso, aquí a eleccions locals no guanya el Partit Socialista ni tan sols guanya Caballero, guanya una llista resultant dels processos d'unitat del partit. Nosaltres fem un enfocament diferent de la política.

Veu factible superar aquest 67%?

Sí, tindrem un resultat espectacular i probablement continuarem tenint els millors resultats a municipis d'Europa, a grans ciutats amb sistemes polítics proporcionals.

No sé ni qui són Vigo Somxs Tots. En aquesta ciutat no es rebenten plens. La democràcia és sagrada.





Després de l'incident d'aquesta setmana, és el segon cop que els membres de la plataforma Vigo Somxs. Tots són expulsats del Saló de Plens. Ells al·leguen que vostè no els rep, vostè ha dit que ja els va rebre la regidora responsable. És clar que la tensió va a més i sembla que aquest assumpte ha entrat en un bucle, no seria més fàcil rebre'ls?

És que no sé ni què és això, no sé a què et refereixes a sis persones que en aquest últim ple van intentar rebentar el ple?,

Sí…

No, en aquesta ciutat no es rebenten plens són moviments antidemocràtics rebentadors de plens. La democràcia és sagrada i els moviments antidemocràtics de rebentadors de plens no tenen lloc.

També hi va haver certa polèmica aquest any amb els llums de Nadal, almenys va augmentar el soroll mediàtic sobre els veïns que diuen que estan molestos pels problemes de trànsit i soroll que causen les aglomeracions. L'oposició ha acusat l'ajuntament de manca de previsió, encara que no hi ha cap polític què parli clarament de reduir la magnitud de l'esdeveniment. Com valoreu les crítiques d'alguns col·lectius veïnals?

Són apèndixs polítics del Partit Popular, dirigits per Rueda i la candidata del Partit Popular a Vigo. Van intentar aturar el Nadal i van fracassar, el Bloc també va intentar aturar el Nadal i també va fracassar. Són moviments polititzats per partits, que perden en democràcia i que llavors intenten danyar la ciutat creient que això em perjudica a mi no, quan realment perjudica Rueda i la candidata del Partit Popular i el Bloc, que van tenir un immens desgast per intentar parar el més important al sector del turisme que està pujant succeint a Europa i ho van intentar parar, destrossar. T'imagines que algú intentarà parar a Santiago el Xacobeo?





Doncs no, seria una bogeria…

Això és el que van intentar aquí i ho van portar als tribunals. El Bloc va demanar a la Xunta que el portés a la Justícia.



Les zones de baixes emissions són imprescindibles, però no comparteixo la fórmula d'Europa. Hi ha d'haver una conscienciació col·lectiva, sense sancions

Un dels aspectes clau de la propera legislatura a nivell local -i un dels punts que sens dubte avaluaran molts ciutadans a l'hora de dipositar el seu vot- són les zones de trànsit limitat, cosa que es coneix com a zones de baixes emissions. L'Ajuntament ja ha delimitat les quatre àrees que es declararan zones de emissions baixes. La normativa estatal dóna una certa flexibilitat a l'hora de fixar excepcions per a alguns vehicles. L'Ajuntament de Vigo preveu aprofitar-se d'aquesta possibilitat i quin calendari d'implementació estima?

El primer que he de dir és que no comparteixo la manera com Europa està fent això perquè les Zones de Baixes Emissions, tal com està el seu enfocament a l'Europa actual, són discriminatòries contra la gent de menys capacitat econòmica.



Les zones de baixes emissions són imprescindibles però no es pot fer discriminació i els que tenen recursos, fantàstic, els que tenen grans cotxes i els que no tenen recursos, ja que no es poden desplaçar. És un mal enfocament, cal fer-ne un altre. Dit això nosaltres fixem ja les nostres zones i les coneix Europa, les estem desenvolupant i com marca la llei aquest any els tindrem en funcionament. Ha de ser un procés diferent, d'acceptació col·lectiva i de consciència general de tota la ciutat. Jo estic segur que ho aconseguiré, sense necessitat de sancions.





Pel que fa a les relacions amb la Xunta, sembla evident que la marxa d'Alberto Nuñez Feijóo a Madrid no ha servit per millorar les relacions. Diu el refrany que dos no es barallen si un no vol. Superada la tensió pròpia de la precampanya en què ens endinsem, creu que és factible una entesa més gran entre les administracions? Circula una enquesta de Sondaxe que apunta que la majoria dels viguesos preferiria més col·laboració entre Ajuntament i Xunta…

El que cal és que la Xunta tracti Vigo com Vigo es mereix i els resultats electorals així ho diuen. La Xunta discrimina Vigo de manera continuada. Pots entendre que siguem l?única ciutat d?Espanya que es va quedar sense AVE? Això ho devem a Fraga -amb respecte perquè ja va morir-, després a Feijóo ia Rajoy. Feijóo va venir a dir-li aquí a la ministra de Transport que no fes el túnel Vigo - Porriño i que s'estalviaran els diners.



Alhora, la Xunta ni recolza ni paga per fer la sortida ferroviària a Porto, tampoc va pagar la potabilitzadora, ni la depuradora. Ens margina i ens manté un deute que és als 2.500 milions d'euros des que governa. No va atendre els centres de salut, no fa humanitzacions, podria seguir amb un llarguíssim llistat.

Jo poso catifa vermella als que tractin bé aquesta ciutat i no m'importa gens el color polític, però la Xunta manté una discriminació total a Vigo. Per exemple, intenten deixar-nos sense fons de turisme europeus, no inverteixen a Vigo. Tinc al voltant de 50 milions de fons europeus d'Espanya i 0 de la Xunta. És un escàndol. És clar, no compten amb la meva amistat política ni amb la de ningú en aquesta ciutat.



El que faci Mouriño no m'importa, m'importa el que fa la Xunta i no paguen ni un euro de la reforma de Balaídos, però van a la llotja

I quin paper juga el Celta de Vigo en tota aquesta baralla. Sembla que el seu president, Mouriño, sempre es posa del costat de la Xunta i al revés, cada cop que hi ha alguna discrepància entre el club i l'ajuntament, la Xunta surt en defensa de Mouriño. Per què creu que passa això, un enfrontament entre dos bàndols?

No, aquí només hi ha un bàndol, només n'hi ha un, Vigo. El 68% del vot ho garanteix.

Bé, però és clar que Mouriño tendeix a enfrontar-se a vostè i donar suport a la Xunta…

Aquí el que hi ha és un suport total al projecte polític que jo lidero. Qui hi està en contra? La Xunta, absolutament, vol que se'n vagi a Mos. Estem fent una gran reforma de l'Estadi de Balaídos i no hi aporta un cèntim, paguem Deputació i Ajuntaments. Tenim aliats, la Deputació, la Zona Franca, el Govern d'Espanya i la Xunta sempre en contra. La ciutat no ho tolera. El que faci una persona, el president del Celta, tant me fa, a mi m'importa el que faci la Xunta, triada per la ciutadania, i la Xunta vol que el Celta se'n vagi de Vigo. Per què no paga una part de l'Estadi de Balaídos? Perquè no volen que el Celta segueixi a Vigo i la candidata del PP tampoc vol que el Celta segueixi a Vigo. Jo els veig asseguts a la llotja allà, tot el PP, Rueda, la candidata del PP però estan en un camp la reforma del qual anirà per sobre dels 50 milions dels quals la Xunta no paga res. Em sembla un desvergonyiment polític.

Parlant de Balaídos, quines sensacions té perquè sigui seu del Mundial…

Magnífiques. Tenim un gran projecte, complim tots els requisits, sé que ho veuen amb moltíssima simpatia. Són molt optimistes. Serem seu del Mundial.

Una pregunta sobre l?àmbit polític gallec, sobre el seu partit. Quan es va arxivar la darrera causa contra José Ramón Gómez Besteiro es va avivar un debat sobre si hauria de tornar a ser el candidat a la Xunta. Fins i tot l'actual líder del PSdeG, Formoso, va dir que Besteiro era el candidat ideal. Tot i això, ja han passat setmanes, fins i tot mesos, des d'allò i Besteiro segueix sense aclarir que vol tornar a la primera línia política. Des de fora, sembla una situació estranya, un partit amb el pes del PSdeG on la majoria de la cúpula, inclòs l'actual líder, enyora el retorn d'un anterior líder que no sembla disposat, almenys ara com ara, a fer un pas endavant. On se situa Abel Caballero en aquest debat? ¿Besteiro hauria d'aclarir ja si aspira a ser el candidat socialista a la Xunta?

La meva postura és Vigo i sóc alcalde de Vigo. El meu projecte polític es diu Vigo i Espanya. Jo delego allò relacionat amb el partit a Galícia en els meus companys i companyes. Per tant, t'hauran de contestar els que dirigeixen el partit a Galícia.

Una darrera pregunta. No se sap que fa unes setmanes un alcalde, un company de partit i de generació, Sánchez Bugallo, va tenir un ensurt de salut…

No ho sabia.

Sí, el va obligar a ser hospitalitzat una nit i descansar uns dies.

Ara mateix el trucaré per fer-li una abraçada.

Els ho comento perquè vostès són polítics de, més o menys, la mateixa generació. És evident que el temps no passa debades per a ningú i que les tensions pròpies d'un càrrec de responsabilitat com l'alcaldia d'una ciutat poden acabar fent efecte en la salut. Alguna vegada ha reflexionat sobre això i pensat que potser la propera hauria de ser l'última legislatura d'Abel Caballero a la primera línia de la política?

Em presentaré el 28 de maig i milloraré resultats, d'aquí a quatre anys em tornaré a presentar i milloraré resultats i després al final d'aquest mandat, Déu dirà quant de temps continuo.

O sigui, mínim vuit anys més.

Bé, posa-hi setze.