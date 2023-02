El president de la Generalitat, en una sessió del Parlament. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños , es van reunir dijous passat 23 de febrer a Barcelona per abordar "temes d'interès" de la Generalitat i el Govern central.

Segons ha avançat La Vanguardia , durant la trobada, que es va mantenir amb "discreció", tots dos van valorar la relació entre els dos governs, una vegada el PSC ha donat suport als Pressupostos catalans del 2023 i la legislatura de Pedro Sánchez afronta la seva recta final.

Des de l'Executiu català apunten a Europa Press que va ser una trobada privada i, a més a més de constatar que hi ha "molts temes a tractar" amb el Govern, destaquen que Aragonès aprofita aquestes ocasions per traslladar les seves posicions.

"No es pot parlar de normalització de res", subratllen des de l'executiu català, que asseguren que hi ha molts temes sobre la taula i que és coneguda la discrepància que hi ha entre tots dos executius.