L´exministre de l´Interior. Foto: Europa Press



La Fiscalia Anticorrupció ha demanat que es condemni l' exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz a 15 anys de presó pel cas Kitchen, un presumpte operatiu parapolicial per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i robar-li la informació sensible que tingués del PP. L'organisme també ha sol·licitat una condemna de 19 anys de presó per al comissari jubilat José Manuel Villarejo.

En el seu escrit d'acusació, a què ha tingut accés Europa Press , els fiscals César de Rivas i Miguel Serrano interessen així mateix una inhabilitació de 33 anys per a l'exministre pels delictes d' encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. D'altra banda, el Ministeri Públic sol·licita 15 anys de presó per a l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i per a l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino.

El magistrat va posar fi a la instrucció d'aquesta peça separada de 'Tàndem' el 29 de juliol del 2021. Va ser el 20 d'abril passat quan la Sala Penal de l'Audiència Nacional va ratificar la decisió del jutge de donar per finalitzada la investigació al rebutjar totes les peticions, inclosa la de la Fiscalia Anticorrupció, perquè l'instructor aprofundís en l'anomenada trama política.

Les acusacions populars que exerceixen PSOE i Podem ja havien presentat els seus escrits, reclamant respectivament una condemna de 47 anys i 41 anys de presó per a Fernández Díaz, mentre que els Bárcenas (l'ex tresorer, la seva dona i el seu fill) n'han demanat més de 40 anys de presó per a l'exministre d'Interior.