L'expresident del Govern, José María Aznar / @EP

L'expresident del Govern José María Aznar celebrarà aquest dissabte el seu 70 aniversari amb una "celebració privada" al Teatro Real, a la qual assistiran la seva família, el cercle més proper, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo i exministres, segons ha avançat el Periódico d'Espanya, però a la qual faltaran Mario Rajoy i Pablo Casado.

La celebració es produeix just una setmana abans de l'aniversari de la victòria d'Aznar a les eleccions generals del 1996, amb què va arribar per primera vegada al Palau de la Moncloa. A la festa hi haurà alguns protagonistes d'aquell triomf electoral que va tenir lloc el 3 de març de fa 27 anys.

Fonts properes a Aznar (Madrid, 25 de febrer del 1953) han refusat donar detalls sobre la cita d'aquest dissabte al Teatro Real recalcat que és una "celebració privada" amb motiu del seu 70 aniversari.

A banda de la seva família, també acudiran exministres del PP, alguns dels quals ronden la mateixa edat o fins i tot la superen. "Jo no he celebrat el meu últim aniversari", assegura un dels convidats, que afegeix que 70 anys és número rodó perquè obre una dècada i mereix celebració.

Entre els convidats hi haurà Feijóo, que tornarà a Madrid des de Santiago de Compostel·la, on té previst participar en l'acte de presentació de caps de llista i candidats a les alcaldies gallegues dels populars davant els comicis del 28 de maig.

SINTONIA DE FEIJÓO AMB AZNAR I AMB RAJOY

Feijóo ha exhibit gran sintonia amb Aznar els últims mesos i ha recordat en diversos actes que amb l'arribada del PP a Moncloa el 1996 el va nomenar president de l'Institut Nacional de Salut (Insalut) i després de Correus.

L'últim cop que se'ls va fotografiar junts va ser el cap de setmana del 4 i 5 de febrer a València amb motiu d'una Intermunicipal del PP. Allà Feijóo va aconseguir una instantània conjunta d'Aznar amb Mariano Rajoy després de molts anys de distanciament.

En la seva intervenció, Aznar va trucar al seu successor "estimat amic" i "col·lega de tantes batalles i de tants anys" mentre que Rajoy li va agrair que el nomenés diverses vegades ministre i fins i tot vicepresident del Govern. Tots dos van demanar un suport "sense fissures" i "sense reserves" per a Feijóo. La nit del 4 de febrer, el líder del PP va tornar a ajuntar-los en un sopar "distès" al qual es van sumar també els 'barons' territorials del PP, segons fonts de la formació.

Aznar i Rajoy estan bolcats a recolzar Alberto Núñez Feijóo en les cites electorals d'aquest any i tots dos han expressat la seva disposició a participar en els actes i mítings de partit a què se'ls convidi, segons fonts populars.