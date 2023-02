Santiago Carrillo en una entrevista amb Pablo Iglesias @TWITTER

L'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya (PCE), Santiago Carrillo, va assegurar poc abans de morir-se en una entrevista amb Pablo Iglesias que Ramón Tamames, l'actual candidat de Vox per a la moció de censura contra Pedro Sánchez, va estar implicat en el cop de estat del 23F de 1981.

Carrillo va recordar el seu paper el 23-F, quan es va convertir en un heroi per ser un dels pocs diputats que no es va amagar quan Tejero va entrar al Congrés. "Un dirigent del PCE ha de defensar la dignitat personal i del seu partit i no es pot tirar a terra. Quan vaig veure Tejero em vaig adonar que, si allò triomfava, moriria. Si em llenço a terra l'endemà no em goso presentar-me davant dels meus fills a la cara", va expressar.

A la conversa també va aparèixer el nom de Ramón Tamames, que també va ser militant del PCE i diputat per Madrid entre el 1977 i el 1979, vinculant-lo al 23F. "Tinc la convicció ara que sabia alguna cosa perquè va fer dues vegades declaracions a favor d'un Govern presidit pels militars. I les dues vegades jo vaig haver de fer declaracions públiques desautoritzant-lo", va afirmar llavors Carrillo.

"Tota l'evolució posterior cap a la dreta de Tamames em fa pensar que ell en sabia alguna cosa", va afegir Carrillo.



Dilluns que ve, Vox presentarà Tamames com a candidat a la moció de censura contra el Govern. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, haurà d'acceptar la petició i fixar una data per fer-la.