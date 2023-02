El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la líder del Sinn Fein Mary Lou McDonald, a Dublín (Irlanda) @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha sostingut aquest divendres des de Dublín (Irlanda) que la independència de Catalunya i la reunificació d'Irlanda "són processos històrics" que requereixen temps i feina.

"Els processos històrics com els que perseguim, la independència de Catalunya i la independència i la reunificació d'Irlanda no passen d'un dia per l'altre" , ha advertit en una roda de premsa amb la presidenta del Sinn Fein, Mary Lou McDonald.

La trobada amb McDonald s'emmarca a l'agenda d'Aragonès amb motiu del viatge oficial a Dublín amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret.

Aragonès ha recordat que Irlanda va haver de "treballar molt" per aconseguir un acord que permeti la celebració d'un referèndum.

"Nosaltres també hem de continuar treballant molt més del que hem treballat fins ara. Probablement des de Catalunya tenim la sensació que hem treballat moltíssim, però els grans processos de canvi històric necessiten consolidar aquesta feina", ha defensat.

Segons ha argumentat, el procés d´independència "no va d´una sola persona ni d´una sola formació política", sinó que ha d´interpel·lar a tot Catalunya.

En aquest sentit, Aragonès ha defensat la seva proposta d'un acord de claredat amb l'Estat --i consensuat a Catalunya-- per fixar les condicions per a un referèndum pactat el resultat del qual acceptin totes les parts.

SOLIDARITAT "D'IDA I TORNADA"



A més, el president de la Generalitat ha agraït al Sinn Féin la seva "solidaritat" amb Catalunya i el suport que van mostrar als dirigents independentistes empresonats per l'1-O ia l'estranger.

Ha afegit textualment que aquesta solidaritat és d'anada i tornada: "Des de Catalunya, també hi haurà tot el suport que el futur d'Irlanda ho decideixin ningú més que no pas els seus ciutadans", ha afirmat.

Durant la reunió també han abordat el 25è aniversari de l'Acord de Divendres Sant entre els governs britànics i irlandès, que per a Aragonès demostra la importància que cal donar "políticament a la paraula, el diàleg i la negociació".