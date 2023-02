Arxiu - El líder del PP, Pablo Casado, intervé després d'una reunió amb associacions en defensa del bilingüisme espanyol i català, a l'Hotel Gran Marina, el 14 de desembre del 2021, a Barcelona, Catalunya, (Espanya).

El Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona ha citat l'expresident del PP Pablo Casado a declarar com a investigat dilluns 20 de març per presumptes injúries sobre el català a escoles.

La declaració de Casado es farà per videoconferència des de Madrid i ja estava prevista per al 30 de gener, però es va ajornar perquè el jutjat no el va localitzar per citar-lo, segons ha avançat 'eldiario.es'.

Casado està investigat per presumptes injúries en dir que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar al bany els nens que parlen en castellà.

La causa parteix d'una querella que la Generalitat va presentar contra l'exdirigent del PP després que el Tribunal Suprem (TS) arxivés la investigació que tenia sobre el mateix cas perquè Casado havia deixat de ser aforat al deixar el seu escó al Congrés.

Casado va fer aquestes declaracions en un acte del PP a Galícia, i va dir: "¿Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar castellà a l'esbarjo els fiquessin pedres a la motxilla?".