La ministra d'Igualtat, Irene Montero , ha inaugurat aquest divendres la primera Trobada Internacional Feminista, organitzada pel seu departament a Madrid, tot recordant el cas de les bessones de Sallent (Barcelona). "Amb permís de la vicepresidenta i del degà, crec que el primer que toca dir avui és: Es deia Iván" , ha declarat.

"I que ningú més hagi de patir per ser qui és" , ha afegit Montero, els comentaris del qual han arrencat l'aplaudiment de la gent assistent a l'acte.

Al costat de la ministra han inaugurat aquesta trobada, que s'estén durant el cap de setmana, la seva homòloga de Finlàndia, Hanna Sarkkinen, la comissionada europea per a la Igualtat, Helena Dalli, la representant d'ONU Dones per a les Amèriques i el Carib, Maria Noel Vaeza, la portaveu del Govern argentí, Gabriela Cerruti i la filòsofa Judith Butler.

En la seva intervenció, Montero ha assenyalat que "el feminisme és la força més democratitzadora del món" i s'ha mostrat "orgullosa" que la Universitat Complutense, Madrid i Espanya siguin el punt de trobada perquè les feministes es "cuidin", perquè que "aprenguin les unes de les altres" i per demostrar que "són més".

En aquest sentit, ha destacat la presència de nombroses feministes que han arribat "de moltes parts del món" i que parteixen de molts àmbits "com la societat civil, les institucions, el periodisme, el judicial o l'econòmic" per "construir-hi espais una vida més digna per a totes les dones".

"Ara que estem juntes, ara que ja ens veieu, a baix el patriarcat que caurà, a dalt el feminisme que vencerà. Que visqui la lluita de les dones", ha declarat.

A més de les autoritats i el degà de la Complutense, Montero també ha agraït a l'equip del seu Ministeri i, especialment als funcionaris que, segons ha explicat, "dediquen molt de temps i voluntat de servei públic" per "fer lleis i polítiques públiques" ", així com per engegar trobades com aquest.

Així mateix, ha nomenat específicament el seu equip més proper, la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, la delegada del Govern contra la Violència de Genero, Victòria Rosell, la directora general d'Igualtat de Tracte, Rita Bosaho i el seu subdirector, Pablo López, així com la seva assessora Isa Serra i el seu equip de comunicació. Montero ha destacat l'"equip" format al Ministeri, cosa que, segons ha indicat, "saben molt les feministes". "Que soles no podem, però amb amigues i amb equip i juntes, sí".