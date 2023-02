Catalunya press colau

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona han criticat divendres la gestió del Govern municipal, liderat per l'alcaldessa Ada Colau, i han augurat un canvi després de les eleccions municipals d'aquest maig davant "un cicle esgotat".

S'han posicionat així durant el debat anual de l'estat de la ciutat, en què tots els grups que no formen part del govern -- ERC, Junts, Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló -- han estat crítics amb les actuacions que s'han fet i la situació actual de la capital catalana.

El líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, ha destacat que no només és el darrer debat anual de l'estat de la ciutat que es fa en aquest mandat sinó el d'"un cicle esgotat", que ha retret que hagi estat marcat per la divisió interna i la creixent distància amb la ciutadania, segons ell.

El regidor de Junts Joan Rodríguez ha criticat que l'actual govern "ha fet de Barcelona una ciutat antipàtica, una ciutat on fa mandra venir i on és difícil viure", i ha reivindicat que el candidat de la seva formació a l'alcaldia de la ciutat, Xavier Trias, és qui personifica l'anhel de canvi.

Per part seva, el líder de Cs a l'Ajuntament, Paco Sierra , ha qüestionat que Barcelona sigui líder en alguns àmbits --com defensa Colau-- i ha criticat les polítiques desenvolupades en matèria de seguretat, mobilitat i fiscals: "Això només es arreglarà el 28 de maig".

Eva Parera (Valents) ha assegurat que "hi ha massa silencis" a l'informe sobre l'estat de la ciutat elaborat pel Govern municipal, on veu falta d'agents de la Guàrdia Urbana i del nombre d'ocupacions il·legals, i ha criticat la posició de Colau respecte al turisme i l'habitatge, una opinió que també ha compartit Barceló, que ha titllat la gestió de l'Executiu d'ineficaç.

COLAU: EL MODEL "FUNCIONA"

Davant d'aquestes crítiques, Colau ha defensat que el "model imposat aquests últims anys a Barcelona funciona" i que la ciutat ha demostrat una capacitat de resiliència i ha mantingut la seva activitat i transformació malgrat unes circumstàncies que ha dit que no han estat gens fàcils , marcat per la pandèmia i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.

Ha posat en valor la governança amb el PSC durant el mandat "tot i les discrepàncies", el suport d'ERC als principals projectes, i el diàleg, el consens i l'estabilitat que considera que hi ha hagut, i ha reivindicat Barcelona com una ciutat progressista i valenta per encarar els canvis.

La tercera tinenta d'alcalde, Laia Bonet (PSC), ha expressat que estan satisfets amb la feina que han dut a terme conjuntament "des de la responsabilitat i la lleialtat", ha posat en valor el paper dels socialistes en aquest sentit, i ha defensat que el Govern municipal ha donat estabilitat a la ciutat.

INFORME DEL SÍNDIC DE BARCELONA

Durant la sessió, el Síndic de Greuges de Barcelona , David Bondia, ha exposat l'informe anual de la Sindicatura davant dels grups municipals: davant d'algunes de les crítiques, ha advocat treballar en clau metropolitana i ha defensat que la resolució del Síndic sobre l'agermanament amb Tel Aviv és de l'any passat: “Ara tothom té pressa per fer coses amb Israel”.

Des de l'oposició, l'edil Gemma Sendra (ERC) ha apuntat la manca de coneixement de la ciutadania sobre la sindicatura en alguns territoris; Neus Munté (Junts) ha advocat perquè el Síndic contribueixi a agilitzar els tràmits i els pagaments de subvencions, i Júlia Barea (Cs) creu que l'Ajuntament triga massa a respondre al Síndic --86 dies de mitjana a les dades--.

Per al regidor popular Josep Bou, ha faltat una anàlisi del sensellarisme a la ciutat; Óscar Benítez (Valents) ha titllat el concepte del Síndic dels 'drets de proximitat' de ser "una cosa presumptuosa", i Marilén Barceló (no adscrita) veu a l'informe cert llenguatge ideològic.

El Govern municipal ha celebrat la feina del Síndic: Jordi Martí (BComú) ha avisat que, referit a les queixes que rep el Síndic, "de vegades la política desenfoca una mica la mirada" de les preocupacions reals de la ciutadania i Laia Bonet (PSC) ha confiat en la iniciativa de la 'Sindicatura al carrer'.