El president d'ERC ha reivindicat com a "herois de la causa democràtica" Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga després de les peticions de Fiscalia sobre ells per l'1-O. | @EP

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat com a "herois de la causa democràtica" el president d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové ; a l'exsecretari d'Hisenda i president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó , i a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, després de les peticions de Fiscalia sobre ells per l'1-O.

Ho ha dit aquest dissabte al Consell Nacional d'ERC celebrat a la Facultat d'Informació de la Universitat de Barcelona (UB) a Barcelona, i els ha demanat que pugessin a l'escenari perquè els assistents els homenatgessin amb un aplaudiment.

A l'acte han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès ; el portaveu d'ERC al Congrés i candidat a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gabriel Rufiàn ; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà ; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent , i la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , entre altres membres del partit.

Per a Junqueras, ERC ha estat i és el partit "més represaliat de la història d'aquest país, perquè ha estat i és el partit més útil, més compromès, més valent, més decidit i aquell que genera més por als aparells de repressió de l'Estat".

Ha assegurat que les decisions de la Fiscalia de demanar set anys de presó per a Jové, sis per a Salvadó i un any d'inhabilitació per a Garriga "són explícitament contràries al text i a l'esperit de la llei", i busquen fer dubtar ERC de la seva estratègia , ha dit textualment.

En aquest sentit, ha assenyalat que aquestes decisions "contribueixen a obrir més portes i obrir-les més del que mai no havien estat obertes , tant dins del país com fora".

"MÉS SUPORTS INTERNACIONALS QUE MAI"



Junqueras s'ha referit a les paraules de la presidenta del Sinn Fein, Mary Lou McDonald , que aquest divendres va assegurar que, si el seu partit governés a Irlanda , reconeixeria una hipotètica Catalunya independent , durant una visita a Irlanda del president de la Generalitat, Pere Aragonès .

Ha dit que vol que "quedi clar a qualsevol ministre que cregui, o vulgui fer creure, que el procés independentista català està acabat, que el camí cap a la independència és més viu que mai i té més suports internacionals que mai".

A més, ha afirmat que des del seu partit aprofitaran "totes les palanques i oportunitats que es derivin de l'acció repressiva que exerceixen per establir aquestes confiances i complicitats, que són imprescindibles per avançar cap a la república catalana".