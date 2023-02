Units recorda a Ada Colau que l’antisemitisme també és racisme. | @UNITS

El Consell Nacional d’Units per Avançar ha renovat per unanimitat, l’acord municipal amb el PSC per concórrer conjuntament a les pròximes eleccions municipals a Barcelona. El secretari general d’Units, Ramon Espadaler, ha valorat positivament el treball conjunt de l'aliança a l’Ajuntament de Barcelona actual. “Compartim el repte i la il·lusió per obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona. Fem pinya amb Jaume Collboni per convertir-lo en l’alcalde que Barcelona necessita i mereix. La nostra és una aposta seriosa per la convivència, la cohesió, el diàleg i la projecció econòmica de la ciutat. Volem gestionar el present i planificar el futur de Barcelona”, ha assenyalat Espadaler

El Consell Nacional confia en Albert Batlle per incorporar-se a la candidatura de Socialistes i Units, que anirà encapçalada per Jaume Collboni a les pròximes eleccions municipals. Espadaler ha agraït la feina d’Albert Batlle al capdavant de la tinència d’alcaldia de Prevenció i Seguretat així com ha destacat el rigor de la gestió i el compliment dels compromisos electorals, entre els quals se situava la convocatòria de mil places noves a la Guàrdia Urbana.

ACORD MUNICIPAL A LLEIDA

El secretari general també ha valorat com a molt important l’acord assolit aquesta setmana entre l’Agrupació del PSC de Lleida i Units per Avançar de Lleida per concórrer plegats a les eleccions de la Paeria. L’acord ha estat signat dimecres passat pel candidat del PSC a l’alcaldia de Lleida, Fèlix Larrosa, i pel coordinador del Cercle de Lleida d’Units, David Pàmpols.

EN DESACORD PER LA LLEI TRANS

El Consell Nacional ha mostrat el seu desacord amb l'anomenada llei trans i ha lamentat la seva aprovació en tant que "les conseqüències per a les actuals i futures generacions de joves seran greus". Units per Avançar ha assegurat que és "un experiment que implicarà una gran transformació social i cultural que suposarà canvis en àmbits tan diversos com el laboral, l’esportiu o l’escolar entre molts altres". Així mateix, han aclarit que "el sexe continuarà essent una realitat biològica immutable".

UNITS CARREGA CONTRA COLAU

Units per Avançar també s'han mostrat fonamentalment en desacord per la decisió de l'Alcaldia de Barcelona de suspendre les relacions unilateralment amb Tel-Aviv. El Consell Nacional ha considerat que és "una suspensió que no reflecteix el sentiment de la ciutadania de Barcelona, que fa mal a la imatge de la ciutat i que recull argumentacions basades en l’antisemitisme". Han recordat a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que "l’antisemitisme és també racisme".