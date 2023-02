El líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, ha advertit aquest dissabte que "cal prendre's seriosament la ultradreta. | @EP



El líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, ha advertit aquest dissabte que "s'ha de prendre seriosament la ultradreta" i la moció de censura que Vox presentarà aquest dilluns contra el Govern de Pedro Sánchez.

Ho ha dit en la seva intervenció al Consell Nacional Extraordinari del PSC a Viladecans (Barcelona), on també hi ha intervingut el candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, i el partit ha validat uns 150 candidats socialistes per a les eleccions municipals.

Illa també ha demanat "prendre's seriosament a la dreta que parla amb ells, s'asseu amb ells i governa amb ells", en referència a la relació del PP amb Vox , i ha cridat textualment a no frivolitzar i a combatre aquests dos partits políticament .

Ha acusat el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, d'exercir una oposició en què --ha dit textualment-- contra el Govern , i ha parafrasejat una de les seves intervencions aquesta setmana al Senat : "Es governa, com deia Tarradellas , per tots els ciutadans, no per a la gent de bé, senyor Feijóo ”.

"Hi ha dos models: el de la crisi del 2011, el del 'Salvi's qui pugui', o el del 2020 i 2021, el de 'Que ningú quedi enrere'. El de la confrontació territorial per guanyar un parell de vots, o el de la convivència i la concòrdia des del respecte a la llei", ha afegit.

A més, ha destacat la visita de Pedro Sánchez aquesta setmana a Ucraïna , durant la qual va anunciar que Espanya augmentarà els carros de combat per a Ucraïna: "Sí, hi ha un conflicte bèl·lic i cal invertir en seguretat. Sí, hi ha una agressió i cal estar al costat de l'agredit”.

PSC, "ALTERNATIVA" A CATALUNYA I BARCELONA



El líder socialista ha assegurat que el PSC està "construint una alternativa" a Catalunya, cosa que és compatible amb donar la mà per garantir millores per a la ciutadania, i ho ha exemplificat amb el pacte amb el Govern per aprovar els Pressupostos .

Ha afirmat que també és així a la capital catalana, on Collboni vol "posar en marxa Barcelona perquè ajudi a posar Catalunya en marxa", i ha erigit el candidat en garantia de futur davant dels models de l'alcaldessa i candidata de BComú , Ada Colau , i del de Junts , Xavier Trias , a qui acusa de voler tornar al passat.

JAUME COLLBONI: "CANVIAR LA DINÀMICA"



Jaume Collboni ha acusat Colau de desatendre els municipis confrontants amb Barcelona: “En aquests 8 anys, i en referència al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana, no ha practicat la fraternitat, i el que ha fet és convertir Barcelona en una ' superilla ' de dogmatisme , sectarisme i aïllament”.

S'ha compromès a " canviar la dinàmica i obrir una nova etapa" a la ciutat i ha afirmat que tindrà com a objectiu reconnectar els barcelonins amb els municipis veïns i combatre la sensació que s'inverteix més als barris del centre.

VEU A TRIAS I COLAU CONTRA EL PSC



També ha acusat Colau i Trias de "pactar, barrar el pas al partit que més creix i que les té totes per guanyar les eleccions, que és el PSC ", a qui considera el partit que ha aportat els millors presidents de la història de Catalunya.

Ha considerat que Trias " vol amagar que és independentista i vol amagar les sigles del seu partit", davant del qual ha reivindicat que ell no amaga que vol fer-se amb la clau del govern municipal perquè torni la millor Barcelona .

Per Collboni , és un error antidemocràtic la suspensió de l'acord d'agermanament entre Barcelona , Gaza i Tel-Aviv anunciat per l'Ajuntament , i ha promès "recuperar l'enllaç de cooperació".