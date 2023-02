L'alcaldable de Barcelona per Junts no s'arronsa i confessa que incorporarà a la llista electoral membres de PDeCAT i Democràcia. | @EP

El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , ha afirmat que amb els vuit anys de govern de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , “s'ha perdut l'orgull de ser barceloní , de ser i viure a Barcelona, i això és un greu problema”.

En declaracions al programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra', ha assenyalat que el motiu pel qual torna a la política “és perquè Barcelona torni a anar bé”.

Ha assegurat que pensa incorporar gent de PDeCAT i de Democràcia a la seva llista electoral i que ningú del seu partit (Junts) li imposarà noms: "La llista la faig jo" .

En preguntar-li sobre si ha tornat a la política activa per rescatar Junts després de la seva sortida del Govern, Trias ha respost: "Molta gent pensa que puc ser útil perquè Junts tingui una posició més tranquil·la, més centrada i més transversal".

Ha qualificat la gestió de Barcelona de Colau com "la d'una activista", cosa que per a ell no és una manera de governar, sinó un error, i ha dit textualment que qui lidera la ciutat ha de tenir les idees clares, i la primera lluita ha de ser contra la pobresa.

Sobre les ocupacions d'habitatges, ha afirmat que “hi ha casos desesperats, però la majoria de les ocupacions no són situacions desesperades”.