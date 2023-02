Jordi Turull durant la Jornada Municipalista de Junts de les comarques de Barcelona celebrada a Sabadell. | @EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha titllat d'" hipocresia política " que les seccions locals d'ERC de Terrassa i Sabadell (Barcelona) participin diumenge a la manifestació convocada per la campanya contra el Quart Cinturó a Sabadell , després que ERC acceptés el projecte de la B-40 del PSC per assolir un acord de Pressupostos.

Ho ha dit aquest dissabte a la Jornada Municipalista de Junts de les comarques de Barcelona celebrada a Sabadell, en què ha criticat que a ERC “per a cada institució tenen un discurs diferent”.

"N'hi ha que demà aniran amb la pancarta en contra de la ronda del Vallès i, aquest mateix partit, per aguantar al poder, el defensarà a la Generalitat".

Davant això, ha defensat que des de Junts sempre diuen "el mateix a Sabadell, a Terrassa, al Parlament de Catalunya i a Madrid" sobre la B-40, que assegura que no està renyida amb el respecte al medi ambient ia la biodiversitat de la zona.

També ha criticat els comuns per haver donat suport als Pressupostos catalans "perquè no es dedica ni un euro a la Ronda del Vallès, però han votat a Madrid 35 milions d'euros" per construir-lo.

Ha retret a ERC que exigeixi a l'Estat que compleixi els acords: "L'exigència comença a casa d'un mateix. Com pots exigir a l'Estat que compleixi els acords si els teus acords aquí a Catalunya no els has complert?".

D'altra banda, ha considerat que a les eleccions municipals del maig està en joc "la vitalitat i la fortalesa del projecte independentista", així com el model socioeconòmic de Catalunya.