Després de les constants i persistents peticions, la Unió Europea ha decidit investigar la immersió lingüística a Catalunya i els esculls del castellà a les escoles. El Parlament Europeu enviarà, durant el segon semestre de l'any, presumiblement al setembre, una comissió d'eurodiputats que s'encarregaran de supervisar el panorama lingüístic a les escoles catalanes, almenys així ho assegura The Objective .

La fórmula serà molt semblant a la utilitzada per l'Eurocambra en la distribució dels fons Next Generation . Tant el PSC com els diferents grups independentistes del Parlament de Catalunya s'haurien oposat a l'arribada de la missiva europea que podria revelar una mala regulació de la llengua castellana a les aules.

Dimarts que ve 28 de febrer s'espera una audiència pública amb professors i experts al Parlament, El model d'immersió lingüística a Catalunya (Espanya ), ha anunciat The Objective que apunta que l'objectiu d'aquesta iniciativa és que el castellà no sigui discriminat a les aules. La sessió comptarà amb la jurista Teresa Freixes , el catedràtic Jorge Calero i Jesús Rul , professor del Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius de la Universitat de Barcelona.

L'any passat, coincidint amb l'inici de curs acadèmic, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar la imposició d'un 25% de les classes impartides a la comunitat a ser donades en castellà. La Generalitat es va oposar a la decisió i va demanar als centres que complien el percentatge (27), a deixar de fer-ho.