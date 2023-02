El líder del PSC, Salvador Illa , ha criticat que, segons la seva opinió, l'objectiu del president de la Generalitat, Pere Aragonès , sigui mantenir-se a la presidència per acabar el mandat: "Em sembla pobre d'esperit que l'objectiu sigui esgotar la legislatura".

En una entrevista a 'El Nacional', Illa ha reivindicat que Catalunya necessita un Govern "amb un punt d'ambició" , i ha destacat que amb l'acord de Pressupostos entre el PSC i l'Executiu català, s'han desbloquejat projectes que feia molt de temps que estaven encallats.

Preguntat per si hi pot haver unes eleccions anticipades a Catalunya, ha respost que això depèn d'Aragonès, que és qui decideix “com ho vol fer, quan ho vol fer i de quina manera”.

Així mateix, ha assegurat que ara no el "preocupa" que hi hagi o no eleccions a Catalunya, perquè, segons ell, és prioritari no perdre el temps en l'execució de polítiques públiques i que no es posposin decisions que s'han de prendre, a les seves paraules.

Al ser preguntat per si el preocupa que el Govern no compleixi l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i el projecte de la B-40 després de l'acord pressupostari, Illa s'ha mostrat segur que Aragonès "donarà compliment als acords" .

En termes municipals, ha opinat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i l'exalcalde de Barcelona i candidat a l'alcaldia per Junts, Xavier Trias , “no són els alcaldes que han deixat el millor record de Barcelona”, i ha advocat per obrir un temps nou per a la capital catalana i mirar cap al futur.