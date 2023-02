El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona ha acusat Colau i Trias de pactar una campanya entre ells que intenta excloure el PSC, la qual considera que no tirarà endavant perquè "representa el passat". | @EP

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha dit que no es veu " com a segon de ningú " i que si no guanya les eleccions municipals al maig anirà a l'oposició.

Ho ha dit en una entrevista al diari 'Ara', en què ha afegit que ell serà "un alcalde progressista que farà polítiques progressistes".

Ha acusat Colau i Trias de pactar una campanya entre ells que intenta excloure el PSC , la qual considera que no tirarà endavant perquè "representa el passat".

Preguntat per si acceptaria un pacte amb Trias després de les declaracions del candidat de Junts en què va dir que no tindria manies --textualment-- de governar amb el PSC, Collboni ha respost que Trias "té una contradicció interna molt important: pretendre fer de moderat amb el partit més radicalitzat del mapa polític català ”.

També s'ha pronunciat sobre assumptes com la neteja de la ciutat, la seguretat, la suspensió de relacions de Barcelona amb Israel o les 'superilles', sobre les quals ha subratllat que “no és intel·ligent fer una guerra contra la mobilitat privada”.