L'exalcalde de Barcelona sí que obre les portes a ERC i el PSC si el recolzen per governar-hi. | @EP

L'exalcalde de Barcelona i candidat de Junts a l'alcaldia, Xavier Trias , ha recalcat que, si guanya les eleccions municipals del maig, no pactarà en cap cas amb l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau : “Tinc clar amb qui no governaré: la senyora Colau, no entrarà al meu govern ”.

En una entrevista a 'El País', Trias ha considerat que Barcelona "és una ciutat que s'ha tornat incòmoda" i assegura que els barcelonins estan perdent l'autoestima.

Entre ERC o el PSC , ha dit que triaria per pactar el grup que estigui disposat a fer-li costat: “Em puc entendre bé amb ERC i amb els socialistes, no posaré línies vermelles . Em sento còmode parlant de sociovergència”.

Preguntat sobre per què no llueix les sigles de Junts , l'alcaldable ha defensat que intenta ser tan transversal com sigui possible per sumar el màxim de gent, i ha aclarit que des del primer dia va dir “que la candidatura es diria Trias i seria molt Trias ".

També ha parlat sobre l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol : "Li vull al meu costat. És una persona a qui vull profundament".