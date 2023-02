La ministra de Defensa ha descrit com "un perill per a la humanitat" Vladímir Putin i assegura que "no vol la pau". | @EP

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha assegurat que les tropes de l'exèrcit espanyol mai intervindran en la guerra d'Ucraïna : "Mai, mai, cap tropa d'un país de l'OTAN, i Espanya n'és un, participarà en la guerra d'Ucraïna" .

En una entrevista a 'la Vanguardia', Robles ha afirmat que la participació d'Espanya en el conflicte és "un escenari absolutament impossible; inexistent" , i ha recalcat que els soldats espanyols només intervindrien si hi hagués una agressió a un país de l' OTAN .

I ha insistit que els tancs Leopard que Espanya ha enviat a Ucraïna "tenen una finalitat exclusiva: la defensa, mai l'agressió a Rússia" .

Preguntada per si el Govern espanyol és partidari d'una compra comuna europea de munició per a Ucraïna, ha respost que "la munició està faltant a tots els països i sembla raonable el que ha plantejat la Unió Europea", assegurant que Espanya està en col·laboració permanent amb els altres països de la UE.

Ha apuntat que tot fa preveure que hi haurà "una primavera molt sagnant" a Ucraïna, i ha defensat textualment que aquesta no és una guerra d'exèrcit contra exèrcit, és una guerra contra la població civil ucraïnesa.

Sobre l'últim discurs del president rus, Vladímir Putin , Robles ha considerat que aquest és molt conscient que està perdent la batalla i que va posar en relleu que no vol la pau , i ho ha titllat de ser "un perill per a la humanitat" .

En preguntar-li per si considera que l'amenaça nuclear per part de Rússia és ara més gran, la ministra ha considerat que no s'arribarà a aquest escenari perquè "seria terriblement dramàtic per a la humanitat" , i ha afegit que no hi ha dades que indiquin que això vagi a passar.