L’alcaldable d’Esquerra proposa un conveni entre el MWC i centres de formació de la ciutat, com per exemple l'Institut Tecnològic de Nou Barris, i obri subseus a diferents districtes. | @EP

"Treballarem decididament perquè la celebració del Mobile s'allargui", ha anunciat Maragall que ha manifestat la intenció de tancar un acord de llarg abast amb l'organització per consolidar la presència del congrés del mòbil.



L'alcaldable republicà proposa treballar amb tots els sectors implicats perquè l'MWC (Mobile World Congress), que demà inicia la seva edició d'aquest any, deixi "un llegat per a la ciutat" i per al model productiu.



"El Mobile ha de ser més que un esdeveniment, ha de ser part del caràcter de la ciutat, i això vol dir aconseguir una continuïtat de la seva presència i dels efectes de la seva presència més enllà dels dies concrets de l'esdeveniment", ha explicat.



"Ha de ser gairebé una estratègia de ciutat, una font, no només de riquesa, sinó de creació, de qualitat en tots els sentits per a la ciutat", ha considerat.



Amb l'objectiu de permanència i consolidació del concepte i de l'esdeveniment, Maragall proposa que l'MWC també tingui "presència real, també física, en diversos punts" de Barcelona i la seva metròpolis, amb subseus, convenis i programes amb una certa continuïtat.



"Vol dir connectar-lo amb el sistema educatiu i tecnològic de la ciutat i adoptar programes de la màxima ambició en aquest terreny. Vol dir convenis concrets amb institucions educatives i tecnològiques", ha explicat l'alcaldable republicà, que ha posat com a exemple la possibilitat d'un conveni entre l'MWC i l'Institut Tecnològic de Nou Barris en el camp de la formació professional.