Tot apunta que l'única transferència amb possibilitats d'avançar és la de les beques. | @EP

Durant aquesta legislatura, el nombre de transferències de competències a Catalunya serà molt menor de què la Generalitat esperava . En realitat, serà pràcticament nul . Tot i que el Govern de Pere Aragonès va aconseguir reviure la comissió bilateral Estat-Generalitat després d'una dècada en pausa a causa del procés, en els darrers moments de la legislatura, la manca de progrés suggereix que no hi haurà més transferències abans de les eleccions generals .

Segons fonts del Ministeri de Política Territorial , l'única transferència amb possibilitats d'avançar és la de les beques . Tot i això, fins i tot en aquest àmbit, els treballs tècnics estan en una fase molt primerenca , limitant-se a intercanviar propostes, segons fonts properes a les negociacions.

El departament dirigit per Isabel Rodríguez ha comunicat que actualment no tenen previst un calendari per convocar la comissió bilateral amb la Generalitat. A més, el context previ a les eleccions no és optimista, amb la taula de diàleg exclosa de l'agenda i una estratègia d'allunyament mutu entre el govern de Pedro Sánchez i el de Pere Aragonès a causa de la proximitat de les eleccions.

De les aproximadament cinquanta competències de l'Estatut que la Generalitat havia presentat, el resultat d'Aragonès en aquesta matèria es limita a una menor transferència quant a la provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.

Durant l'última legislatura del govern de José Luis Rodríguez Zapatero , abans que s'aturés la bilateralitat, es van dur a terme catorze decrets amb diverses transferències.

Actualment, aquest òrgan no s'ha reunit més d'un any i només ho farà si s'assoleixen acords previs, cosa que no és una prioritat del Govern en aquests moments.