La presidenta de Junts, Laura Borràs / @EP

El judici a la presidenta de Junts, Laura Borràs , per presumptament fraccionar 18 contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) seguirà aquest dilluns, quan està prevista la declaració.

La jornada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) començarà amb una prova pericial informàtica amb agents de la Guàrdia Civil i dos pèrits contractats per la defensa de Borràs, entre ells Emilio Hellín --que ara es diu Luis Enrique Hellín-- , a qui el tribunal va admetre malgrat que la Fiscalia va demanar rebutjar-lo per la seva condemna, el 1982, a 43 anys de presó per l'assassinat de la militant del Partit Socialista dels Treballadors Yolanda González.

Tot seguit serà el torn de l'interrogatori a Borràs, que la seva defensa va demanar deixar per a la fase final del judici, una vegada exposades totes les proves, a diferència dels també acusats Isaías H. i Andreu P., que van declarar al principi del judici i van confessar.

Borràs pot triar si contestar les preguntes de totes les parts --la seva defensa, les dels altres acusats i la Fiscalia-- o només algunes, o bé optar per acollir-se al seu dret a no declarar.

Abans dels interrogatoris a Isaïes H. i Andreu P. , el tribunal va llegir els seus drets a Borràs i li va preguntar si reconeixia els fets dels quals se l'acusa, i va contestar: "De cap manera he comès cap delicte".

La Fiscalia demana per a Borràs una condemna de sis anys de presó, 21 d'inhabilitació i multa de 144.000 euros pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental en suposadament fraccionar contractes de la ILC per encarregar-los a dit al seu amic Isaías H. sense tenir de licitar-los.