Borja Sémper @ep

El portaveu del comitè de campanya del PP, Borja Sémper, ha criticat aquest dilluns la divisió al si del Govern per l'enviament d'armament a Ucraïna, amb més ministres "pro Rússia que pro Ucraïna". "Si Pedro Sánchez no és capaç de manifestar una posició unànime del Govern, davant d'una invasió il·legitima a sang i foc per part de Rússia, una de dues: o sobren ministres o sobra ell", ha dit al president del Govern.

En una roda de premsa a la seu del PP després de la reunió del Comitè de Direcció del PP, Sémper ha qualificat d'"anomalia democràtica" que Pedro Sánchez hagi comparegut més vegades al parlament ucraïnès que al Congrés per parlar del suport d'Espanya a Ucraïna.

Tot seguit, s'ha preguntat per què es tracta d'evitar que la Cambra Baixa es pronunciï sobre l'enviament d'armes i de material bèl·lic a aquest país i que pugui manifestar de manera "clara i meridiana" el suport al poble ucraïnès.

En aquest punt, Sémper ha denunciat que ningú del Govern no s'hagi posat en contacte amb Feijóo al voltant d'aquest assumpte i que la font d'informació siguin les xarxes socials o les agències d'informació estrangeres. "Això no és ni raonable ni assenyat", s'ha queixat.

CRÍTICA EL "VETO" DEL GOVERN AL VIATGE DE FEIJÓO A LETONIA



El portaveu del comitè de campanya del PP ha criticat que s'hagi impedit Alberto Nuñez Feijóo visitar les tropes a Letònia per mostrar-los el seu suport i suport coincidint amb l'aniversari de la guerra.

"Caldria intuir que hi ha un motiu: la divisió existent al Govern, que ens converteix en una excepció i una anomalia a Europa, amb un Govern conformat per ministres més pro Rússia que pro Ucraïna i que és incapaç de mostrar unitat en aquesta matèria"

En aquest punt, Semper ha censurat el "veto" a aquest viatge i les "respostes contradictòries" del Govern per justificar el rebuig a aquest viatge a Letònia que, segons el PP, tenia l'aval de l'OTAN i del primer ministre del país. "La patrimonialització de les Forces Armades hauria de ser una cosa que cap dirigent polític fes", ha proclamat.

Després d'assegurar que els "embolics públics i notoris del Govern fan malbé la imatge" d'Espanya, que en uns mesos assumirà Presidència de la UE, ha demanat al Govern de coalició de PSOE i Unides Podem que "segueixi en el conflicte sobre el conflicte" i que aclareixi quina és la seva posició al voltant d'Ucraïna, perquè si Sánchez no és capaç de manifestar una postura unànime sobre la invasió, "o sobren ministres o sobra ell".