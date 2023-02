L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida / @EP

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asseverat aquest dimarts al Ple municipal que la corrupció al PSOE té "un fil conductor" en què s'inclouen sempre "festes amb prostitutes i drogues".

"Des de Roldán, passant pels ERO i el Tito Berni (l'exdiputat del PSOE Juan Bernardo Fuentes)... hi ha un fil conductor de festes de prostitutes i drogues. És un fet objectiu, no dic res que no estigui als sumaris judicials ", ha expressat el regidor des del faristol després de la intervenció de la portaveu socialista a Cibeles, Mar Espinar.

Després de preguntar a Espinar "on és el Tito Berni?" ha recomanat al PSOE que "es tapi una mica" i "s'amagui" abans de parlar del "maneig heterodox".

D'aquesta manera s'ha referit l'alcalde madrileny a la trama ' Mediador ', que estaria encapçalada per l'ara exdiputat socialista Fuentes, el general de la Guàrdia Civil Francisco Espinosa Navas i l'empresari canari Antonio Navarro Taraconte.

Aquest demanava un "peatge econòmic" de 5.000 euros als empresaris als quals captava sota la promesa d'"obtenir privilegis" en matèria de contractació pública, es reunien amb ells al Congrés dels Diputats ia la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per aparentar "serietat" i acabaven a "grans festes" a clubs i hotels amb una mitjana de despesa d'uns 3.000 euros, segons el sumari del cas