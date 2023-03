El president del Govern, Pedro Sánchez.

El passat 14 de febrer va esclatar el 'cas Mediador' amb la detenció de diversos dels seus implicats. Tot va començar un any enrere quan es va iniciar la investigació en un jutjat de Santa Cruz de Tenerife. El nom de la trama és donada per l'empresari Marco Antonio Navarro, que va ser el nexe entre diversos càrrecs públics d'una xarxa d'extorsió i altres empresaris - principalment en l'àmbit ramader i alimentari- que interactuaven per aconseguir emportar-se contractes públics, ajudes europees o evitar sancions i inspeccions.

A la trama hi ha 12 investigats als quals se'ls imputa càrrecs de suborn, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsificació de documents i pertinença a organització criminals . Un d'ells és el diputat socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo –ja expulsat des que es va conèixer la investigació–, que anteriorment va ser director general de Ramaderia del Govern de les Canàries. Quan se'n va anar al Congrés, el lloc el va ocupar el nebot, que també està investigat en aquesta trama.

Presumptament, Fuentes Curbelo va ser un dels caps d'aquest cas de corrupció, rebent les comissions per part d'empresaris a canvi de subvencions o contractes públics, agilitzar llicències o frenar inspeccions.

Aquesta nova trama de corrupció que encapçala un diputat socialista ha significat una nova garrotada per al Govern de Pedro Sánchez aquest any electoral. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat aquest dimarts el PSOE de voler tapar la "corrupció cutre " del 'cas Mediador' i l'ha instat a "explicar exactament què és el que passa i quantes persones són" les que van participar .

En declaracions després de visitar el Mobile World Congress (MWC), ha lamentat "els casos de corrupció que estan brotant en aquest moment al conjunt del territori" , en al·lusió al cas que afecta l'exparlamentari del PSOE canari Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

"És lamentable que els congressistes i senadors acudeixin a Madrid, no a fer les seves funcions, sinó a divertir-se de manera lamentable a les nits amb tota mena de pràctiques, des de la prostitució a la droga", ha criticat.

MONCLOA ES DEFENSA

El Govern sosté que el cas 'Mediador' no comportarà un cost electoral per als socialistes davant les properes eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig. Les fonts governamentals consultades es mostren convençudes que, al contrari, els ciutadans valoraran la ràpida intervenció del PSOE en aquest assumpte, que ja ha forçat l'entrega de l'acta de diputat de Juan Bernardo Fuentes Curbelo i l'ha expulsat del partit.

Sobre la possibilitat que hi hagi més diputats del PSOE involucrats, la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez s'ha remès a les declaracions del portaveu socialista al Congrés, Patxi López que aquest mateix matí ha traslladat que fins ara no coneixen que hi hagi més parlamentaris implicats però si n'aparegués algun, seria expulsat del partit i del grup socialista.

Rodríguez ha assenyalat que la disciplina del grup recau sobre la direcció del grup parlamentari i considera que les paraules de López llancen "un missatge de tranquil·litat" a la ciutadania i remarquen la tolerància zero del PSOE davant de la corrupció. "Crec que és molt important la resposta que s'ha donat amb rotunditat i promptitud", ha apuntat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dimarts a la Moncloa.

Sobre aquest mateix assumpte, Rodríguez ha mostrat el seu rebuig a unes actituds que ha qualificat com a "denigrants i incompatibles amb el compromís públic" i ha destacat la resposta ràpida i "contundent" del PSOE. "Quan no hi ha res a amagar no hi ha temps per perdre", ha conclòs.

La portaveu no ha aclarit no obstant si el president del Govern, Pedro Sánchez , oferirà explicacions al Congrés per aquest assumpte i ha criticat el PP que estigui tan "animós" amb el cas alhora que ha tornat a retre al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, la proximitat amb implicats en casos de corrupció, com el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, que està sent imputat i l'alcaldessa de Marbella, el marit i fillastre del qual també estan implicats en una altra presumpta trama corrupta. "El mateix ànim m'agradaria veure'l en els casos que l'afecten directament", ha retret.