La presidenta de Junts, Laura Borràs

El judici a la presidenta de Junts , Laura Borràs , per presumptament fraccionar contractes per adjudicar-los a dit i evitar licitar-los quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC) ha quedat vist per a sentència aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ).

Borràs ha defensat la seva innocència durant tot el judici, que va començar el 10 de febrer, i ha demanat al tribunal que l'absolgui de la condemna que reclama la Fiscalia, que exigeix imposar-li sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental.

En canvi, els altres dos acusats --Isaïes H., que es va afavorir dels contractes, i Andreu P., que el va ajudar a preparar pressupostos-- han arribat a un pacte amb la Fiscalia amb què han confessat i alhora han vist reduïdes les peticions de penes que afronten, que en els casos són de dos anys i d'un any i dos mesos de presó, respectivament.

A més de les confessions d'Isaïes H. i Andreu P., han declarat contra Borràs dos funcionaris que van ocupar el lloc d'administrador durant el seu mandat a la ILC, explicant que la interventora del departament de Cultura de la Generalitat va alertar que el 2013 la institució havia fet tota la seva contractació basant-se en contractes menors i que havia d'usar un altre tipus de contractació amb concurrència pública i que, malgrat això, Borràs va mantenir els contractes menors.

Dos testimonis més han explicat al tribunal que la ILC va rebre pressupostos amb les seves dades personals sense que ells els fessin ni donessin permís per usar-los.

Per part seva, la defensa de Borràs ha criticat el tractament que els Mossos i la Guàrdia Civil van donar als discos durs intervinguts a Isaïes H. i que contenien proves per al judici perquè considera que van incomplir els protocols forenses, i ha criticat que els Mossos busquessin el nom de Borràs entre els mails intervinguts quan ella ja era aforada.

Borràs ha fet servir el seu últim torn de paraula per reclamar la seva absolució i retreure que la Mesa del Parlament la suspengués com a presidenta de la Cambra catalana per aquesta causa: "Sent polítics, van fer de jutges abans que vostès".

La dirigent política ha estat acompanyada durant tot el judici de la família i el nucli polític més proper; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup parlamentari, Albert Batet, hi han anat el primer i l'últim dia, mentre que no hi han assistit representants d'ERC ni de la CUP.