El president de Ferrovial, Rafael del Pi @ep

Ferrovial se n'anirà d' Espanya. El consell d'administració de la companyia ha proposat una fusió entre la matriu i Ferrovial International, una societat anònima europea neerlandesa que ja és titular del 86% dels actius de la companyia, fet que suposarà el trasllat del domicili social d'Espanya als Països Baixos .

La fugida del gegant empresarial espanyol -i un dels grans adjudicataris d'obra pública- a un país on presumptament pagarà menys impostos ha desfermat un huracà a la política espanyola, amb alguns partits mostrant la seva decepció amb la decisió de Ferrovial i altres culpant el Govern per provocar, amb les darreres reformes, que les empreses no vulguin romandre a Espanya.

La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez , ha lamentat aquest dimecres la decisió de Ferrovial: "És el que és perquè és una empresa que ha nascut i els ho deu tot" a Espanya. Per Rodríguez, la decisió de Ferrovial "no està d'acord amb l'esforç que el país ha fet", i ha lamentat que es produeixi en un moment d'expansió i de captació d'inversió estrangera, i per això la considera una decisió errònia.

Per això, ha explicat que el Govern ha traslladat a l'empresa i als seus accionistes el seu posicionament sobre la decisió: "No compartim la decisió. Estem molt atents als detalls de la mateixa, ho hem fet saber a l'empresa". Preguntada per si el Govern tem que altres empreses també puguin prendre la decisió de marxar, ha reivindicat "la clara aposta" del Govern per modernitzar el sector empresarial i privat amb recursos econòmics dels fons europeus.

Així, ha considerat que "és un bon moment per a les empreses" espanyoles, ha defensat l'acompanyament i el suport del Govern i ha assegurat que estan contents amb el desenvolupament econòmic.

El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , ha advocat per no concedir contractes d'obra pública a la companyia Ferrovial si canvia la seva seu social d'Espanya als Països Baixos per pagar menys impostos. "Si Ferrovial se'n va als Països Baixos per pagar menys impostos, aleshores, que siguin Països Baixos i no Espanya els que els donin contractes d'obra pública, no? Els diners públics espanyols millor invertir-los en contractes amb empreses que respecten el nostre país i paguen els seus impostos aquí", ha llançat a Twitter.

Prèviament, la líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha reclamat mesures conjuntes al si d'Europa per eradicar "paradisos fiscals" dins del continent i evitar que empreses com Ferrovial, que té plans de traslladar la seva seu social als Països Baixos, eviteu el model tributari "just" que impulsa el Govern.

Altres càrrecs de l'espai confederal han criticat la decisió de Ferrovial, els directius dels quals acusen de ser "antipatriotes" i de tractar d'"evadir impostos" com el recent tribut de solidaritat de grans fortunes.

Per contra, des de l?oposició consideren que l?empresa ha fugit per les últimes reformes del Govern. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmat aquest dimecres que cal "respectar" la decisió de Ferrovial i ha carregat contra la vicepresidenta el Govern per "assenyalar" aquesta companyia. Segons la seva opinió, la pregunta que s'hauria de fer és si el Govern ha fet alguna cosa per "empènyer-la que s'hagi d'anar" o és "responsable de la manca de seguretat jurídica que fa que moltes empreses hagin d'optar per altres països".

LA FAMÍLIA DEL PI

L'actual propietari de Ferrovial és Rafael del Pi Calvo Sotelo, fill de Rafael del Pi Moreno, un home que va participar en el cop d'estat feixista del 1936 i que va construir l'imperi de la companyia gràcies a la proximitat amb Francisco Franco.

L'afinitat de Del Pino amb el règim franquista li va permetre començar la seva carrera a "Vies i construccions", empresa que va arribar a dirigir, fins que li van atorgar un contracte amb l'empresa estatal Renfe i va crear Ferrovial.

El fundador de Ferrovial es va casar amb la germana de Leopoldo Calvo Sotelo, Ana María Calvo Sotelo, enfortint la seva relació amb el règim, i van tenir Rafael del Pi Calvo Sotelo, actual propietari de Ferrovial, que ha decidit emportar-se l'imperi creat a Espanya a Països Baixos. Del Pino és conegut per voler pagar menys impostos: la seva societat personal, Rijn Capital BV, està establerta a Amsterdam pel mateix motiu.