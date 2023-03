Foto: Europa Press

L'1 de març passat es va publicar un nou àudio del comissari José Manuel Villarejo , en què parla amb l'advocat Javier Iglesias sobre com vol cobrar de les maniobres que les clavegueres policials practiquen a Andorra. Per aquesta activitat diu que està disposat a percebre el que li correspongui si s'aconsegueix la recuperació de la Banca Privada d'Andorra (BPA), intervinguda després de ser acusada pel Tresor dels Estats Units de blanqueig de capitals.

El document, publicat per El Periódico de Catalunya , l'expolicia diu que per aquesta activitat diu que està disposat a percebre "el que li correspongui" si s'aconsegueix la recuperació de la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Villarejo deia no voler conèixer els Cierco (els accionistes majoritaris de BPA), i assegura que "amb la informació que puguem tenir d'Andorra i amb què jo tenia d'Andbank s'acaba la independència de Catalunya. S'acaba l'embolic, perquè tu saps hi ha 10.000 comptes d?espanyols, 4.000 catalans".

També hi ha àudios de l'empresari Alberto Pedraza, que diu que "ens estem enfrontant a un Govern, per petit que sigui, que ha estat elegit democràticament", que "ha rigut d'Espanya, de la Policia d'Espanya, de Rajoy i de Montoro ". L'empresari diu que té un pla per donar una "destralada" de 50 milions a Andbank, el principal rival dels Cierco, que ara reclamen 140 milions d'euros a l'Estat espanyol per la intervenció de la filial del BPA, el Banco Madrid.

Per aconseguir-ho, Villarejo comenta amb els seus companys com fa mesos que treballen per demanar proves contra Andbank i aconseguir "assaltar un banc". "Si això segueix així, ni el Llarg [l'advocat Javier Iglesias], ni [Mariano] Rajoy, ni [Cristóbal] Montoro, ni el ministre de l'Interior faran res. Als Cierco els donaran. I [l'ex director general de BPA] Joan Paul Miquel s'ha xuclat dos anys de presó. Ha estat 22 mesos i el Constitucional ha dit que no hi ha proves", lamenta Pedraza.