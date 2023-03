Sánchez, durant la visita a Ceuta. Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , ha demanat a les comunitats autònomes que reforcin l'atenció primària a Sanitat i per contra no la debilitin. Segons ha assenyalat, és una cosa que va més enllà del reclam d'un col·lectiu professional perquè al seu parer es tracta d'un "autèntic clam social".

Sánchez va fer aquestes declaracions en la visita a la ciutat autònoma de Ceuta per inaugurar el nou centre de salut del Tarajal amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i va voler treure pit pels recursos que està posant l'Executiu per reforçar la sanitat pública fins i tot on arriben a les seves competències.

"Crec que les necessitats de l'atenció primària van molt més enllà d'un col·lectiu professional que és just i legítim", va apuntar, fent referència a les vagues que s'han convocat recentment a Catalunya i la Comunitat de Madrid.

De la mateixa manera, Sánchez ha apuntat que el sistema sanitari espanyol s'ha de definir "per la recerca constant de la qualitat" i que "no n'hi ha prou amb cobrir les prestacions bàsiques d'un sistema de mínims", ha retret sense fer referència explícita a cap comunitat autònoma a concret.