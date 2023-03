El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha carregat aquest dijous contra el president de Ferrovial, Rafael del Pino, per anunciar la sortida de la companyia als Països Baixos. Així, ha assenyalat que a Espanya hi ha exemples de grans empresaris compromesos amb el seu país, però que després d'aquest anunci queda clar que no és el cas.

En una compareixença davant els mitjans des de Dinamarca, Sánchez ha assegurat que els empresaris tenen una enorme responsabilitat social a la societat "en què neixen i desenvolupen tota la seva acció" i que a més hi ha a Espanya exemples "extraordinàriament positius" de grans empresaris compromesos amb el seu país. "Per descomptat, amb aquest anunci, no és el cas del senyor del Pino", ha sentenciat.

A més, el cap de l'Executiu ha advertit que el Govern seguirà la situació i comprovarà si l'anunci que s'ha fet “correspon amb la legalitat”.

Així, ha traslladat que els empresaris juguen un paper molt important a la societat i que així ho ha reconegut el Govern amb diferents mesures durant la pandèmia i la guerra a Ucraïna que els han permès "augmentar la seva activitat econòmica" fins i tot en moments complexos com aquests .