Una sessió al Parlament. Foto: Europa Press

La comissió d'Economia i Hisenda del Parlament ha aprovat aquest divendres 3 de març el dictamen final dels Pressupostos i de la llei d'acompanyament (coneguda com a llei de mesures) , superant així l'últim tràmit abans que es votin definitivament al ple de la Cambra previst per al proper divendres 10 de març.

A la comissió, PSC-Units, ERC i comuns han votat a favor dels dos textos, com es preveia sobre la base de l'acord aconseguit per aquests grups perquè se'n surtin, mentre que la resta ho han fet en contra.

Durant la votació de les esmenes presentades pels grups, els socialistes i Junts s'han aliat per eliminar el pla pilot sobre la renda bàsica universal a la llei de mesures, després que els de Salvador Illa mantinguessin la seva esmena sobre aquesta qüestió malgrat la petició del Govern d'ERC que la retirés.

La llei de mesures fixava en 800 euros l'assignació mensual dels participants en aquest pla pilot (en 300 si són menors) i preveia que el Govern aprovi la "dotació econòmica necessària" per implementar-la quan entri en vigor la normativa que el reguli.

El que ha caigut finalment han estat les esmenes que Junts havia presentat per garantir el “desenvolupament efectiu” de la B-40, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i el projecte Hard Rock després de no assolir el suport dels socialistes.

Poc abans de la votació, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ja havia avançat que el seu grup no donaria suport a les esmenes de Junts perquè, malgrat que estan a favor dels esmentats macroprojectes, volen ser "lleials" a l'acord amb el Govern que preveu el seu desbloqueig.

MACROPROJECTES



En concret Junts, reclamava a les seves esmenes que es garantís durant aquest 2023 la B-40 fins a Granollers i no només el tram de Terrassa a Sabadell, com estava recollit a l'acord entre l'Executiu català i els socialistes.

Pel que fa a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, Junts demanava un dictamen per estudiar els espais protegits del voltant i, sobre el Hard Rock que s'aprovés el Pla Director Urbanístic (PDU) durant el primer quadrimestre d'aquest any.

Les tres esmenes del grup que presideix Albert Batet no han tirat endavant: a la de la B-40 i el Hard Rock, PSC-Units, ERC, comuns i CUP hi han votat en contra mentre que Junts, Vox, PP, Cs i PP ho han fet a favor.

L'esmena de Junts sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona ha estat rebutjada pels socialistes, republicans i comuns i la resta de grups hi han donat suport.

DEBAT



El diputat Jordi Riba (PSC-Units) ha sostingut que el Pressupost "no resol tots els problemes i les necessitats, però el resultat d'aquest acord és millor per a Catalunya que el que hauria si aquest no s'hagués produït", i ha subratllat que és imprescindible que Catalunya segueixi, en les paraules, avançant en prosperitat econòmica i en termes generals.

Des dels comuns, el diputat David Cid ha resumit que són els comptes "del fracàs dels macroprojectes perquè hi ha zero euros per al Hard Rock, per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i per al Quart Cinturó", i per contra defensa que reforça sectors com la salut i el transport públic i la transició ecològica.

La diputada d'ERC Maria Jesús Viña ha reivindicat que són uns pressupostos "expansius en despesa, responsables i que redueixen el dèficit", i ha criticat el bloc d'esmenes presentades per Junts, a qui ha acusat de manca de responsabilitat.

Tot i això, el diputat de Junts Jordi Munell ha justificat que hagin presentat més de 800 esmenes per "corregir i millorar uns Pressupostos" que no sentien com a propis, malgrat que els comencés a elaborar l'ara exconseller d'Economia Jaume Giró.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha defensat que cal un Govern que reforci els serveis públics "més enllà de posar pegats, i que faci front a un escenari de crisi sistèmica i inflacionària", i creu que han quedat enrere les bones paraules a l'hora de destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària, a revertir retallades ia intervenir al mercat energètic des de l'àmbit públic, entre altres qüestions.

DESPESES



"Són els Pressupostos que necessita Pere Aragonès per seguir al poder i Pedro Sánchez al Govern d'Espanya, i això s'allunya de les necessitats i prioritats dels catalans", ha sostingut el diputat de Cs Nacho Martín Blanco, que considera que són comptes expansius en despesa però no en serveis, a més de lamentar que no quedi clar si es duran a terme els esmentats macroprojectes.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, també ha retret que els comptes no incloguin partides per a aquests tres projectes, després de concretar, per altra banda, que han presentat esmenes per reduir partides a estructura política, per reforçar serveis bàsics i revertir retallades.

"Ningú sap si es faran aquests projectes", ha remarcat el diputat de Vox Andrés Bello, que veu Catalunya en una situació de decadència des de fa anys i ha carregat contra el PSC i comuns per aliar-se amb ERC.