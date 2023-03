El magistrat instructor del Tribunal Suprem Andrés Palomo ha acordat procedir contra el diputat del PP Alberto Casero pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics en relació a cinc contractes que va signar quan era alcalde de Trujillo (Càceres) el 2017 i 2018 sense subjectar-se a els procediments administratius legalment establerts.

Arxiu - El diputat del PP Alberto Casero respon als mitjans després de declarar al Tribunal Suprem, a 20 de juny de 2022, a Madrid

En la interlocutòria de passi a procediment abreujat, el magistrat dóna deu dies a la Fiscalia perquè sol·liciti l'obertura de judici oral formulant el seu escrit d'acusació o demanant l'arxiu.

El magistrat explica en la seva resolució que els fets atribuïts a Casero "estan relacionats amb actuacions realitzades en la seva condició d'alcalde de l'Ajuntament de Trujillo i òrgan de contractació entre març de 2017 i desembre de 2018 en concertar amb diferents persones i entitats contractes de servei, patrocini o convenis, incomplint tota mena de formalitat exigida a aquest efecte per la normativa".

Apunta que, si bé aquesta normativa en alguns supòsits no establia "uns exigents requisits de validesa" --en general eren contractes menors--, "no obstant això sí establia formalitats encaminades si més no perquè constés la seva existència al consistori mitjançant l'obertura del corresponent expedient contenint la deguda resolució per part de l'òrgan de contractació aprovant la despesa, amb justificació de la seua necessitat i la posterior aportació de la factura corresponent als treballs objecte del contracte”.

"EL VOLUNTARISME" DE CASOLÀ

Per Colom, la conducta de Casero encaixa dins del delicte de prevaricació administrativa. "No només suposa reiterades i admeses irregularitats, sinó una manera de procedir de l'aforat que identifica el seu voluntarisme al marge de qualsevol interpretació amb una escletxa de racionalitat de l'ordenament jurídic", apunta.

I afegeix que es van donar "vedades contractacions verbals o sense cap tramitació ni cap publicitat en els supòsits que la quantia ho requeria, el·lusió dels mecanismes de control, assumpció directa de pagaments per la integritat dels serveis que a més de diaris es prestaven a entitat en la que el municipi només era una part”.

D'altra banda, l'instructor considera que els fets també encaixen en un delicte de malversació de cabals públics de l'article 432 del Codi Penal amb la redacció vigent en el moment dels fets. Aquest, "sancionava a l'autoritat o funcionari públic que amb ànim de lucre sostractés els cabals o efectes públics que tingui a càrrec seu per raó de les seves funcions".

Indica que segons la jurisprudència del Suprem "sostreure ha de ser interpretat com a apropiació sense ànim de reintegrament (...) equivalent a separar, extreure, treure o despullar els cabals o efectes, apartant-los del seu destí o desviant-los de les necessitats del servei per a fer-los propis".

"En definitiva, es tracta de conductes en què l'autoritat o el funcionari que té a càrrec seu els cabals per raó de les seves funcions, lluny de destinar-los al compliment de les previstes atencions públiques, els separa de les mateixes, i extraient-los del control públic, amb ànim de lucre els incorpora al seu patrimoni fent-los propis, o consenteix que un altre ho faci”, afegeix.

Al fil, i valorant si la darrera reforma del Codi Penal que modifica el redactat del delicte de malversació afecta aquest cas concret, l'instructor apunta que "no és el moment idoni" per entrar-hi.

Tot i això, sí que indica que, a l'efecte de possibilitar la defensa de l'investigat, la Sala d'Enjudiciament "podria ponderar si escau l'alternativa de l'article 252 amb agreujant de funcionari públic en relació amb l'article 250. I suma a aquesta variant una segona, "la viabilitat de l'article 433 en relació amb aquelles partides derivades de convenis o contractació de serveis quan haguessin estat efectivament prestats i on, encara que fos parcial, recaigués en matèria competencial pròpia de l'Ajuntament".

LA NUL·LITAT DE L'ACTUAT DES DE JULIOL DE 2022

El magistrat dóna per finalitzada la instrucció de la causa una vegada que la Sala d'Apel·lació ha estimat un recurs de l'aforat contra la interlocutòria de l'instructor, de 16 de gener, que va denegar la petició de nul·litat, arxiu i sobreseïment de la causa oberta contra ell per presumptes delictes de prevaricació i malversació, i que va rebutjar que hagués acabat el termini d'investigació judicial assenyalat a la llei (termini màxim de 12 mesos des de l'inici de la causa excepte pròrroga per complexitat).

A la seva interlocutòria, la Sala va declarar que el 15 de juliol de 2022 va acabar la fase d'instrucció d'aquest cas, en haver transcorregut el termini marcat per la llei, per la qual cosa, consegüentment, les mesures d'investigació posteriors a aquesta data no podrien fundar les resolucions que l'instructor hauria d'adoptar sobre la continuació del procés o el fitxer.

En relació amb aquesta qüestió, l'instructor explica en la seva interlocutòria que tot el cabal indiciari que consta a la causa, obrava ja al Jutjat de Trujillo i va ser remès amb la memòria raonada sobre la competència d'aquesta Sala Segona, i fins i tot en gran mesura formava a banda de la documentació que la Fiscalia va remetre al Jutjat amb la denúncia que va donar origen a la incoació de les diligències prèvies, de manera que s'observa escrupolosament la decisió de la Sala d'Apel·lació d'atendre exclusivament les diligències de recerca dutes a terme amb anterior al 15 de juliol de 2022.

ELS CONTRACTES DE CASOLÀ

Va ser al març del 2022 quan el Suprem va decidir obrir causa contra Casolà. El tribunal repassava a la seva interlocutòria l'exposició raonada del jutjat de Trujillo, que va obrir diligències prèvies en virtut d'una denúncia de la Fiscalia relativa a determinats contractes, acords o convenis concertats el 2017 i el 2018 per Casero amb tercers.

Segons la prova documental i testifical aportada pel jutjat, els actes de contractació esmentats es van realitzar per Casero sense subjectar-se al procediment administratiu previst per a això, per la qual cosa s'hauria compromès al pagament de diverses quantitats sense comunicar-ho a l'Ajuntament i sense els informes necessaris.

El jutjat va assenyalar, al seu torn, que el març del 2017 va contractar un psicòleg ocultant-lo a l'Ajuntament, sense aportar el contracte, sense expedient de contractació, sense informe sobre la necessitat del servei i sense aprovació de la despesa.

Al setembre del 2017, va signar amb el president de la Cambra de Comerç del Perú a Espanya un contracte comprometent a l'Ajuntament al pagament de 25.000 euros, sense donar compte als serveis econòmics i jurídics de l'Ajuntament, sense que l'acord fos aprovat prèviament i sense sotmetre'l a informació pública ni publicar-se al BOE.

Aquest mateix any, Casero hauria acordat verbalment aportar 18.000 euros a un esdeveniment organitzat per l'Associació Cultural Bon Vivant, sense seguir cap procediment i sense informar els serveis de l'Ajuntament. Al juny de 2018, va signar un contracte de patrocini amb la mateixa associació comprometent-se a l'aportació de 18.000 euros, assumint a més altres costos, sense seguir cap procediment de contractació.

L'exposició raonada recollia a més dos fets més. Un contracte el 2018 amb l'empresa Icaro Consultores en Comunicació, SLU, per a l'organització d'un esdeveniment per import de 14.303 euros més IVA, sense informar els serveis competents i sense seguir el procediment adequat. I un altre contracte, d'aquell mateix any, amb Radio Interior SL --de comunicació i promoció de la Fira del Formatge de Trujillo-- en quantia superior a 15.000 euros, acudint al procediment propi del contracte menor quan, per la quantia, hauria de ser licitat en procediment obert.