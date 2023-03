La portaveu del PSC, Alícia Romero / @EP

La portaveu del PSC, Alícia Romero , s'ha ofert a pactar el relleu a la Presidència del Parlament si la presidenta suspesa, Laura Borràs, és condemnada a la causa de la Institució de les Lletres Catalans (ILC), i no ha descartat presentar-ne un candidat del grup socialista.

"No descartem res", ha dit en roda de premsa des del Parlament, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi donat per superat el pacte d'ERC amb Junts pel qual la Presidència de la Cambra recauria en aquest partit , després de la sortida del Govern.

Tot i això, Romero ha precisat que la prioritat del PSC no és que la Presidència del Parlament la tingui el PSC, sinó que el nou president o presidenta impulsi mesures per "recuperar el prestigi" de la Cambra catalana després de mesos d'interinitat.

"No ens importa tant qui com per què. El que volem són canvis", ha afirmat. Tot i així, ha advertit que no s'anticiparan al que decideixi el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que aquest dimecres va deixar vist per a sentència el judici contra Borràs per presumptament fraccionar contractes i adjudicar-los a dit quan dirigia la ILC.

PRESSUPOSTOS: 'NO' DEL PSC A L'ESMENA DE MACROPROJECTES

Romero també ha avançat el vot en contra del seu grup a les esmenes de Junts als Pressupostos que demanen "garantir el desenvolupament efectiu" de la B-40, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i el projecte Hard Rock, en termes diferents dels acordats pels socialistes i el Govern.

Segons ha explicat, el PSC que està a favor d' accelerar els macroprojectes , com demanava Junts, però aposta per ser lleial a l'acord amb el Govern que ja preveu desbloquejar-los: “Tenim un acord amb el Govern de la Generalitat i hem aconseguit que ERC es mogui".

Sobre l'esmena al pla pilot de renda universal a la llei de mesures, que ha tirat endavant amb el suport de Junts, Romero ha cridat el Govern a "fer una reflexió" sobre el fet que una majoria del Parlament rebutgi aquest projecte, i ha recordat que aquesta llei no van pactar amb l'Executiu català.

A més, ha acusat el Govern de voler introduir reformes "per la porta del darrere" amb la llei de mesures, per exemple, amb una disposició sobre el cos d'advocats de la Generalitat que preveu que interins passin a fixos sense passar per un procediment formal , en contra del que recollirà una llei que prepara el Parlament.