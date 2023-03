Vista general de la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra; el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo i el diputat del PP Jaime de Olano, durant les Jornades en Defensa del Sistema Alimentari Espanyol / @EP

Supermercats, indústria, distribució i empreses de gran consum han tornat a reclamar al Govern mesures per pal·liar l'alça dels preus de l'alimentació com s'incloguin més productes com carn, peix i conserves a la baixada de l'IVA i ajudes a les empreses com que es retardessin els costos regulatoris mediambientals un any, que estan llastant les empreses.

En concret, representants d' Asedas, Aces, Anged, Fiab i Aecoc han realitzat aquestes demandes a l'Executiu durant la jornada 'En defensa del sistema alimentari espanyol', celebrada al Congrés dels Diputats, a sol·licitud del Grup Parlamentari Popular.

El director general d'Asedas, Ignacio García Magarzo, ha reconegut que les mesures adoptades per l'Executiu de Pedro Sánchez davant de la situació d'alça de preus d'alimentació són "correctes, però insuficients". "El que ens fa més mal és que no s'inclogués una suspensió de l'impost del plàstic, que tindrà un impacte de 700 milions d'euros i que anirà directament a preus d'aliments", ha indicat.

García Magarzo ha assenyalat que aquesta mesura "es podia haver ajornat". "Ahir vaig estar al Ministeri d'Hisenda i vaig rebre la mala notícia que la recaptació de l'impost del plàstic va bé i això és molt mala notícia per a tothom", ha lamentat.

El directiu d'Asedas, que té entre els seus associats Mercadona, Lidl, Estalvies, Coviran o Dia, entre d'altres, ha alertat que les "vendes d'alimentació estan caient". "Ens estem jugant la confiança del consumidor. Estem davant d'una situació d'excepcionalitat i som els mateixos que podem dir que els preus en alimentació a Espanya han estat dels més baixos de la UE els últims 20 anys", ha recordat.

A més, García Magarzo ha lamentat els atacs que està rebent el sector. "Demonitzar una part del sector coneixent exactament la realitat és fruit de la ignorància i no ajuda a recuperar la confiança del consumidor, que és el que ens estem jugant", ha subratllat.

Pel que fa als atacs a empreses i empresaris, el director general d'Aecoc, José María Bonmatí, ha lamentat aquestes declaracions sobre el sector. "És important no criminalitzar un sector, perquè s'ha de veure que les empreses i els empresaris estan sent part de la solució", ha subratllat.

D'aquesta manera, Bonmatí ha instat el Govern que es posin en marxa mesures que ajudin a abaixar els costos de producció ia les famílies que ho estan "passant malament" per l'alça dels preus, assenyalant que el gran beneficiat d'aquesta situació és l'Estat amb l'augment de la recaptació. "La baixada de l'IVA s'ha quedat curta, perquè no hi ha els productes que tenen més pes a la cistella de la compra, si s'incorporen altres categories l'efecte seria més gran", ha recordat.

A més, no ha dubtat a qualificar d'"atropellament" els costos reguladors que pateixen les empreses per l'entrada en vigor dels nous impostos mediambientals. "Una legislació que arriba al pitjor moment per als costos de les empreses", ha denunciat.

FIAB RECLAMA AJUDES A LES EMPRESES



Per part seva, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha posat de manifest la "importància" que té la indústria agroalimentària a Espanya, per la qual cosa ha subratllat que "atacar la reputació" de la cadena o d'una baula és "danyar un sector estratègic i vital" a Espanya. "Cal estar units a defensar-lo i no atacar-lo", ha reiterat.

Pel que fa a la pujada dels preus d'alimentació per la inflació, García de Quevedo ha recordat que el problema dels costos està llastrant la rendibilitat de les companyies del sector com posen de manifest els resultats presentats aquesta setmana per dues companyies líders del sector.

"Sol·licitem que de manera temporal que s'endarrereixin els costos regulatoris mediambientals durant un any i ajudar les empreses en el cost energètic. També incrementem la baixada de l'IVA a més productes de la cistella bàsica i s'ha de fer", ha indicat.

Per part seva, la directora d'assumptes econòmics d'Anged, María Cruz Vaca, ha advertit de la necessitat que s'adoptin mesures en l'actual context d'alça de preus i que serveixin per reduir els costos. "Si no es prenen mesures per reduir els costos, ens enfrontarem a problemes seriosos de PIB, amb una caiguda real de renda", ha alertat.

Mentre que el president d'ACES, Aurelio del Pino, ha destacat en la seva intervenció que la distribució és un "aliat fonamental" per a totes les anelles de la cadena alimentària. "Ens permet establir unes relacions en què tota la part positiva la puguem compartir amb la resta de baules", ha subratllat.

VALORITZAR LA CADENA DE VALOR

Per part seva, el partner a EY-Parthenon Retail i Consum, José Antonio Latre Ballarín, ha apuntat en la seva ponència quin és el "gran problema" de la cadena agroalimentària , així com ha estat l'impacte de la mesura de la baixada de l'IVA del Govern a determinats productes dalimentació.

"El gran problema de la cadena de valor agroalimentari és que no genera prou valor afegit brut suficient per remunerar els seus agents. Així, un sector que no genera valor afegit brut, trasllada als preus la pujada de costos", ha explicat.

D'altra banda, Latre ha valorat l'impacte que té a l'IPC la rebaixa de l'IVA dels aliments. "El seu impacte no seria molt elevat, perquè s'han deixat fora al 33% de la cistella de la compra. Si els preus van passar al gener de 15,7% al 15,4% no baixen, sinó que deixen de créixer tan ràpid com ho feien", ha precisat, subratllant que "reduir impostos seria bo per a la cadena alimentària".

D'aquesta manera, ha assenyalat que la dada recent de l'IPC del febrer va ser "una sorpresa negativa". "La inflació que tothom esperava que comencés a reduir no començarà afluixar fins al maig o més endavant", ha indicat.

"No hi ha una causa definitiva de perquè pugen els preus d'alimentació, però els que més pugen són els productes més bàsics que es caracteritzen per tenir un valor afegit brut menor i els que menys són els processats vins que tenen més valor afegit", ha explicat.

D'aquesta manera, ha avançat les quatre palanques per incrementar la competitivitat de la cadena alimentària que són "generar valor afegit, valoritzar la cadena de valor; la consolidació d'operadors, la desintermediació de la cadena, i que cada baula sigui eficient i aprofitar els avantatges que ofereix la digitalització.