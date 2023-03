L'alcaldable pel PSC pretén, si és elegit alcalde, que en cinc anys la meitat de llocs de treball del sector tecnològic i científic l'ocupin dones. | @EP

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha anunciat que destinarà 15,5 milions d'euros a impulsar un conjunt de mesures per impulsar el talent femení en professions científiques i tecnològiques si es converteix en alcalde després de les eleccions municipals maig.

Ho ha anunciat aquest dissabte a l'acte de commemoració del Dia de la Dona que ha celebrat el PSC a la seva seu de Barcelona, en què també intervenen la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez ; el líder del PSC, Salvador Illa , i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

També hi participen l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín ; la de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret ; la de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i la diputada al Congrés, Sonia Guerra , així com altres alcaldesses i candidates del partit a l'alcaldia de diferents municipis catalans.

Segons Collboni, aquest Pacte per a la Igualtat Laboral al Sector Tecnològic és una proposta del seu programa electoral que permetrà "que la meitat dels 60.000 llocs de treball" que es pretenen crear en cinc anys al sector de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques (Steam) a Barcelona els ocupin dones .

Ha assegurat que aquesta ocupació s'aconseguirà a través de l'acompanyament a "tres estadis: l'escola, la carrera universitària i el món professional".

BEQUES I CONTRACTACIONS



Ha destacat que convertiran la Incubadora Almogàvers de Barcelona Activa a la incubadora 'Més dones ' "perquè les dones puguin començar els seus projectes empresarials " i que es crearà un Creafeina específic per impulsar la contractació de 300 dones a l'any .

El pacte també inclou la concessió de 100 beques a l'any de 5.000 euros per a estudis universitaris i 200 ajuts de 1.500 euros per impulsar els programes de Formació Professional Steam , a més de programes específics i ajuts per cursar màsters.

Amb tot això, Collboni ha afirmat que es podran promoure les professions tecnològiques i científiques de fins a 2.000 dones cada any.