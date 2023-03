La secretària general d'ERC ha alertat que les dones del seu partit tenen "una doble repressió, que té caràcter profundament polític" perquè són independentistes, d'esquerres i progressistes. | @EP



La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha traslladat el seu suport a la ministra d'Igualtat del Govern, Irene Montero , ia la de Drets Socials i Agenda 2023, Ione Belarra, “que tenen una campanya masclista en contra ” per intentar millorar la situació de les dones, ha dit, amb la llei del 'només sí que és sí'.

"Gràcies, gràcies, gràcies" , els ha dit durant la seva intervenció a la cinquena edició de la ' Convenció de Dones Electes d'ERC' , celebrada aquest dissabte a Ginebra (Suïssa), i que ha inaugurat la diputada i vicesecretària de Feminismes d'ERC , Raquel Sans .

A l'acte, amb uns 150 convidats, també hi han assistit presencialment la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge ; la d'Acció Exterior, Meritxell Serret ; la de Cultura, Natàlia Garriga ; la secretària general i portaveu del partit, Marta Vilalta ; la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés i la portaveu d'ERC al Parlament Europeu, Diana Riba , entre altres membres del partit.

Rovira també ha estès aquest agraïment a la consellera Tània Verge per ser, segons ella, pionera i avantguardista en la defensa dels drets de la dona , posant les primeres bases des de Catalunya , i ha interpel·lat les ministres del PSOE: “ On són les feministes socialistes , o les socialistes feministes?".

Ha destacat que la llei del 'només sí que és sí' posa el consentiment, la voluntat i la capacitat de decidir de la dona al centre de l'agenda política, i ha considerat "lamentable" que s'hagi d'impulsar una iniciativa legislativa com aquesta al segle XXI, per la qual cosa ha cridat textualment a treballar de manera conjunta per no tornar als anys de submissió.

LA LLEI "HA REARMAT AL PATRIARCAT"



Per ella, aquesta llei "ha rearmat el patriarcat, que està sortint de l'armari una altra vegada de manera desacomplexada i insultant" al·legant excuses tècniques sobre el text de la llei i amb un relat alarmista, manipulat i mancat de transparència, ha dit textualment.

Ha assegurat que la llei permet combatre casos com els de 'La Manada' i que les sentències positives superen les que rebaixen les penes contra agressors, i s'ha preguntat: "Quants opinadors, mitjans de comunicació i editorials s'estan rendint davant el patriarcat, i quant podem perdre si guanyen amb aquest relat?”.

"UNA DOBLE REPRESSIÓ" PER SER DONES I INDEPENDENTISTES



D'altra banda, ha alertat que, a més de la desigualtat de gènere, les dones d'ERC pateixen "una doble repressió, que té caràcter profundament polític" perquè són independentistes, d'esquerres i progressistes, i ha reivindicat que elles aspiren a transformar la realitat exercint tots els seus drets.

Ha situat entre els reptes actuals guanyar espai perquè les dones exerceixin lideratge polític des de tots els àmbits de l'administració i dels territoris; garantir la paritat a les institucions; facilitar la conciliació i "passar de la diversitat a l'objectiu de la inclusió".

ELS "VALORS INTANGIBLES" DE LES POLÍTIQUES FEMINISTES



"Els valors intangibles que portem com a dones a la política no els pot aportar ningú més, i els convé tant a la societat com a la política, perquè és una altra manera de fer", ha defensat Rovira, que ha advertit de la dificultat d'exercir política en clau feminista .

Per això, ha recalcat que ERC hagi dissenyat per primera vegada a la història de la Generalitat un departament dedicat a aquesta qüestió ia "lluitar contra un sistema imposat, un patriarcat que se sent amenaçat", i ha afirmat que el feminisme no és amenaçador, sinó constructiu, positiu i transformador, i que cerca la paritat i la igualtat real.

RAQUEL SANS TRUCA A VISIBILITZAR L'EXILI FEMENÍ



En inaugurar l'acte, Raquel Sans ha lamentat que s'hagi de celebrar a Ginebra, on resideix Rovira després de l'1-O, cosa que ha provocat que els assistents s'aixequessin i dediquessin un llarg aplaudiment a Rovira, i Sans ha cridat a visibilitzar el "exili femení".

Sans també ha explicat que "la repressió en clau de dona pateix el biaix de la discriminació a tots els àmbits, el biaix del silenci, de l'ocultació, i el dels que parlen d'una normalitat que no existeix".