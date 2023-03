El dispositiu ha aconseguit detectar i retirar 120 fitxers digitals que incloïen propaganda de grups violents i radicalitzats. | Ministeri d'Interior

El Ministeri de l'Interior , a través del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), ha liderat la col·laboració de les Forces de Seguretat espanyoles en una operació d' Europol que va resultar en la detecció i eliminació de 120 continguts a internet que promovien la utilització de substàncies químiques perilloses per dur a terme atacs terroristes .

La Unitat de Referència d'Internet (IRU, per les sigles en anglès) d'Europol, en col·laboració amb deu forces policials europees i set d'altres països, va dur a terme l'operatiu que va finalitzar el 21 de febrer després de diverses setmanes de cerca en fòrums digitals , incloent-hi la ' dark web' , que és una zona no indexada d'internet que només és accessible mitjançant cercadors específics. Aquestes substàncies químiques, que es comercialitzen legalment per a processos industrials o professionals, poden produir materials perillosos quan es combinen amb altres productes , i podrien ser utilitzats per dur a terme atemptats terroristes químics.

Durant l'operació, els investigadors especialitzats en la lluita contra el terrorisme van aconseguir identificar fins a 120 fitxers digitals que contenien propaganda de grups violents i radicalitzats , així com instruccions sobre l'ús d'aquestes substàncies químiques perilloses i els gasos tòxics que generen.

XARXES DE SUPORT A ATACS TERRORISTES

Els 120 continguts que van ser retirats estaven redactats en cinc idiomes diferents i havien estat difosos a través de xarxes de suport al terrorisme de caràcter gihadista ia altres grups extremistes violents i radicalitzats. Aquestes publicacions s'havien compartit a les plataformes de 21 proveïdors de serveis en línia.

Europol ha asspolit que aquestes empreses proveïdores retirin els continguts per violar els seus propis termes i condicions de servei, i els ha suggerit enfortir els protocols de moderació per evitar l'aparició d'aquest tipus de situacions en el futur.

El CITCO , en qualitat d'autoritat espanyola competent per retirar continguts terroristes d'Internet, ha coordinat la participació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l'Ertzaintza i els Mossos d'Esquadra a l'operatiu, juntament amb experts policials de nou països més europeus. A més, també hi van participar policies d'Albània, Bòsnia i Hercegovina, Colòmbia, Geòrgia, Moldàvia, Montenegro i el Regne Unit.

L'objectiu d'aquest dispositiu era retirar continguts il·lícits d'internet , ajudar les plataformes a detectar les vulnerabilitats pròpies i fomentar la cooperació entre autoritats i proveïdors de serveis, sempre respectant els drets fonamentals dels usuaris d'internet.

Els resultats d'aquesta operació seran inclosos a l'anàlisi de l'amenaça terrorista actual en relació amb la utilització de substàncies químiques d'alt risc, així com a l'avaluació d'impacte elaborada per la Comissió Europea .