La presidenta de Junts ha carregat contra Aragonès per haver donat per superat el pacte d'investidura pel qual ERC va assumir la Presidència de la Generalitat i Junts la del Parlament després de sortir de l'Executiu català. | @EP

La presidenta de Junts, Laura Borràs , ha respost al president de la Generalitat, Pere Aragonès , que " el que estaria superat i afectat també és la seva pròpia presidència", després que aquest considerés superat el pacte d'investidura pel qual ERC va assumir la Presidència de la Generalitat i Junts la del Parlament després de sortir de l'Executiu català a l'octubre.

"Produeix certa vergonya aliena escoltar el president Pere Aragonès dient que el pacte amb nosaltres per presidir el Parlament està superat, perquè, aleshores, el que estaria superat i afectat també és la seva pròpia presidència", ha asseverat Borràs durant el Consell Nacional de Junts, celebrat aquest dissabte a Villalba dels Arcs.

Ha criticat que ERC presumptament pactés amb el PSC i els Comuns per no aprovar cap de les esmenes que Junts va presentar als pressupostos de la Generalitat i ha afegit que en la negociació dels comptes “el Govern ha fet un gir absolutament autonomista de pacte i de rendició".

En aquest sentit, el secretari general de Junts, Jordi Turull , ha assenyalat que "si mai no s'ha d'escollir entre l'interès del poble o l'interès del partit, sempre s'ha d'escollir l'interès del poble , sempre; un partit no és una finalitat , és un instrument".

JUDICI A LAURA BORRÀS



El Consell Nacional de Junts ha estat la primera activitat política a què ha assistit Borràs després que finalitzés dijous passat el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumptament fraccionar contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

Borràs ha insistit que s'han vulnerat els seus drets durant el judici: "Se salten les regles bàsiques que s'han de respectar a tota persona que s'enfronta a un procediment penal".

Davant d'això, Turull ha afegit que "si la instrucció ja estava plena d' irregularitats, el judici ha estat per saltar de la banca i dir aquí s'hi val tot".

ELS CANDIDATS DE JUNTS HAN "REBUT TRUCADES"



Turull ha explicat que diversos alcaldables de Junts a les eleccions municipals de maig han "rebut trucades, visites, i els han ofert de tot i més , moltes vegades al límit de què és èticament i legalment possible" perquè aquests no es presentin per la formació.

"Altres potser tenen tan poc convenciment del seu propi projecte que han d'anar oferint rotondes, carreteres, càrrecs, gronxadors o altres coses més delicades", ha dit, i ha avisat textualment que els candidats no estan en venda.