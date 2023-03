"Ho estic meditant i ho estic valorant seriosament" i ha afegit que està esperant veure si s'admet a tràmit la querella que presentarà dilluns Jaume Giró. | @EP

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat que es querellarà contra l'Operació Catalunya si veu que hi ha garanties que la seva querella tindrà recorregut: " Vull una certa garantia que s'arribarà fins al final ".

Ho ha dit aquest dissabte en una entrevista al programa 'Via Lliure' de Rac1, en què ha assegurat que no es querellarà simplement com a fet testimonial sinó que, abans de fer-ho, vol "tenir la convicció" que serà admesa i tindrà recorregut.

" Ho estic meditant i ho estic valorant seriosament" , ha insistit, i ha dit que, d'entrada, vol veure si s'admet a tràmit la querella que presentarà dilluns l'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró.

Ha recalcat que només farà aquest pas "si es pot arribar fins al final i es poden depurar responsabilitats en l'àmbit penal", i ha asseverat textualment que no vol que tota la gent implicada quedi impune .

Mas s'ha mostrat convençut que, si les querelles finalment tenen recorregut, “ sortiran més persones implicades ” en el cas.

La querella de Giró es dirigirà contra l'excomissari José Manuel Villarejo , l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal , l'exministre Jorge Fernández-Díaz i l'exsecretari d'Estat d'Interior Francisco Martínez.

Aquesta mateixa setmana, el Jutjat d'Instrucció 13 de Madrid ha admès la querella de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell contra Villarejo i diversos policies per l' Operació Catalunya , i la família Pujol estudia demanar personar-se a la causa com a part perjudicada.