El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusat l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a l'Alcaldia, Ada Colau, de pactar amb el de Junts, Xavier Trias , “la campanya electoral que paralitza Barcelona i la manté en el passat ” , durant el dinar que van compartir al gener en un restaurant de la ciutat.

Ho ha dit aquest dissabte a l'acte de commemoració del Dia de la Dona que ha celebrat el PSC a la seva seu de Barcelona, en què també han intervingut la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez ; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet , i el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.

També hi han participat l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín ; la de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret ; la de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete i la diputada al Congrés, Sonia Guerra , així com altres alcaldesses i candidates del partit a l'alcaldia de diferents municipis catalans.

Segons el líder socialista, Colau i Trias "es necessiten l´un al´altre" mentre que l´estratègia del PSC és apostar per la Barcelona del futur, ha dit textualment, de la mà de Jaume Collboni.

ACUSA EL GOVERN D'INACCIÓ DAVANT LA SEQUERA



Ha criticat el Govern de "fer vint mesos sense fer res" davant la sequera a Catalunya , després que aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) publiqués el decret amb les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la sequera de la conca fluvial de Catalunya .

Ha afirmat que el seu partit està disposat a ajudar si hi ha "un canvi d'actituds , assumint les responsabilitats i no traspassant-les" a altres administracions, encara que, segons les seves paraules, segurament ja és tard per prendre decisions.

Sobre la formalització dels Pressupostos per al 2023 , ha destacat que “ és convenient no per falcar el Govern d'Aragonès, sinó per evitar que el Govern més feble de la història de Catalunya perjudiqui els catalans”.