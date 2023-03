La unió encapçalada per PDeCAT i Ara Catalunya també ha presentat el Decàleg electoral de la plataforma, i han establert l'objectiu de superar les 250 llistes municipals a l'abril. | @EP



Ara Pacte Local , la plataforma liderada pel PDeCAT i Ara Catalunya integrada per una vintena de partits d'àmbit local i nacional , ha anunciat aquest dissabte les primeres 170 candidatures per a les eleccions municipals del maig, informa en un comunicat.

Ho ha fet durant la celebració a Reus de la Convenció Municipalista , a la qual han assistit personalitats com el president del PDeCAT, David Bonvehí ; el president d'Ara Catalunya, Josep Maria Pujol ; els diputats del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel i Genís Boadella , i la secretària general de l'Associació Catalana de Municipis, Joana Ortega .

A l'esdeveniment s'ha presentat també el Decàleg electoral de la plataforma , i han establert l' objectiu de superar les 250 llistes municipals a l'abril.

DECÀLEG ELECTORAL



Entre altres punts, al Decàleg demanen al Govern "la devolució de la màxima competència municipal perduda durant els últims anys en pro del Govern", i reclamen dotació suficient per assegurar la independència de les polítiques locals .

Advoquen també per treballar per un urbanisme administrat des dels territoris " que s'adapti a les realitats de cada població ", a més d'implantar un model d'infraestructures i serveis en igualtat de condicions per a tots els ciutadans.

Pel que fa al sistema econòmic, el text recull la voluntat del grup de crear una " economia productiva, innovadora, integradora, sostenible i oberta al món, generadora de riquesa i d'ocupació d'igualtat ".

I es comprometen a defensar " un model d'escola catalana pública i concertada i un model sanitari de qualitat ".