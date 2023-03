El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, durant un acte que commemora el Dia Internacional de la Dona. | @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat aquest dissabte que al proper Consell de Ministres s'aprovarà un projecte de llei per a la Representació Paritària als centres de decisió que obligarà a complir amb aquesta quota per a la formació del mateix Executiu.

Durant la seva intervenció a l'acte que ha celebrat el PSOE pel Dia Internacional de la Dona , Sánchez ha assenyalat que “ si la dona representa la meitat de la societat, el poder polític i el poder econòmic han de ser també de les dones ”.

El líder socialista ha explicat que aquesta norma inclourà l' obligatorietat de les anomenades 'llistes cremallera' a la llei electoral, la paritat al Consell de Ministres , als consells d'administració de les grans empreses, a les juntes de govern dels col·legis professionals i als jurats de reconeixement públic a les personalitats.

Sobre aquest últim punt, Sánchez ha explicat que es busca que no passi el que " sempre li passa " a la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño , quan lliura un premi a un economista i és que " el jurat només són homes " .

El president del Govern ha assenyalat que " hi haurà gent a qui li sembli greu " l'aprovació d'aquest projecte de llei i a la qual, " fins i tot li semblarà absolutament desproporcionat ". " Però a nosaltres ens sembla simple i planament de justícia ", ha declarat.

Per Sánchez, aquesta mesura suposa "un pas més " per situar Espanya " a l'avantguarda del conjunt d'Europa " en matèria d'igualtat i ha assenyalat que aquesta iniciativa no només es fa "en favor del feminisme ", sinó del " conjunt de tota la societat ”.

I és que, segons ha assenyalat, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), una institució que, a parer seu, " no és sospitosa de ser progressista ", ha indicat que si el conjunt de la població femenina participés en el desenvolupament econòmic del país " apujaria entre un 15% i 20% més ", cosa que és " un benefici per al conjunt de la societat ".