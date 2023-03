Vista general d'una reunió de la Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, el 28 de febrer de 2023. | @EP

Ferraz, la caserna general del PSOE, s'aferra a l' aprovació d'un registre de lobbies , en què el Govern està treballant, com una mesura preventiva contra escàndols com el " cas Mediador ", protagonitzat pel Tito Berni . Amb l'objectiu d'avançar en aquesta qüestió, Ferraz ha decidit accelerar l'elaboració d'una normativa per regular els lobbies, la qual està contemplada a l'acord de coalició entre PSOE i Unides Podem , però fa gairebé dos anys que està estancada al Congrés. Ara s'espera que tiri endavant abans que s'acabi aquesta legislatura.

Des que es va presentar la proposició per modificar el reglament de la Cambra Baixa i incloure el tema dels lobbies el 5 de maig de 2021 , el termini per presentar esmenes parcials s'ha estès fins a 40 vegades , segons fonts parlamentàries.

EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

Al principi, la iniciativa semblava poc probable que es dugués a terme a curt termini. De fet, entre els 'lobbistes' es començava a sentir una sensació de desànim, ja que temien que la regulació no s'aprovés abans del final de la legislatura . Per altra banda, els partits polítics demanaven paciència.

El registre seria de caràcter públic i estaria disponible a la pàgina web del Congrés . Serien els diputats o grups parlamentaris els que informarien sobre la interlocució amb els grups d'interès i es difondria la identitat de les persones que han entaulat la comunicació, la data i les matèries al voltant de les quals s'ha exercit l'activitat d'influència.

És cert que la transparència en les reunions entre els parlamentaris i els grups d'interès és una qüestió important i sensible a la política . A Espanya, encara que hi ha normes de transparència a les diferents administracions de l'Estat, i també a les diferents cambres de representants, encara no s'ha regulat l'activitat dels lobbies.

Per això, el PSOE impulsa la creació d'un registre de lobbies al Congrés dels Diputats que permeti als ciutadans conèixer amb qui es reuneixen els diputats i en quines matèries s'exerceix l'activitat d'influència. L'opacitat en aquest àmbit genera desconfiança i pot donar lloc a situacions com el "cas mediador" que ha fet que s'impulsi aquesta mesura.