La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Govern, Nadia Calviño , ha considerat que la decisió de Ferrovial de traslladar la seva seu social als Països Baixos és "errònia i demostra la manca de compromís amb Espanya".

En una entrevista al diari 'La Vanguardia', ha explicat que la informació de què disposen i les anàlisis tècniques que han realitzat fins ara " tiren molts dubtes sobre els arguments que s'han utilitzat públicament per intentar explicar aquesta decisió".

Per això, ha afirmat "de forma categòrica i contundent que aquesta decisió no té res a veure amb el Govern espanyol o amb alguna acció o omissió per part de l'Executiu", i que Espanya té una altíssima estabilitat jurídica, ha dit, i que hi és atraient importants inversions internacionals.

Preguntada per si la decisió de Ferrovial podria afectar la contractació d'obra pública a Espanya, ha respost que en aquesta legislatura Ferrovial ha guanyat " licitacions d'obra pública per més de 1.000 milions d'euros ", i que els fons europeus han permès posar-los a marxa programes que no tenen comparació en altres països europeus.

En aquesta línia, ha assenyalat que estan "en un moment de gran oportunitat de creixement per a les empreses en aquest sector. Per això dic que les raons que s'han argumentat no serveixen per explicar una decisió d'aquest tipus".

A LES EMPRESES "ELS VA MOLT BÉ AMB AQUEST GOVERN"



També ha defensat que el seu Govern ha exercit una política econòmica coherent, responsable i equilibrada, cosa que ha permès respondre a la pandèmia de la Covid-19 i a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, i ha considerat que “ a les empreses espanyoles els va molt bé amb aquest Govern ”.

Ha situat la inflació com el principal problema del Govern des del punt de vista econòmic i social des de l'inici de la guerra a Ucraïna, davant del qual el Govern ha aplicat mesures per contenir-la i que han permès “abaixar-la cinc punts en cinc mesos i situar-la la inflació a Espanya entre les més baixes" de la Unió Europea.

"CAL ESPERAR UNA GRAN VOLATILITAT A LES TAXES D'INFLACIÓ"



També ha detallat que aquesta primera part de l'any "cal esperar una gran volatilitat de les taxes d' inflació ", perquè s'està comparant amb l'índex de fa dotze mesos, quan es va disparar a conseqüència de la guerra, ha explicat.

Preguntada per la rebaixa de l'IVA en els aliments bàsics , ha assegurat que les dades confirmen que és eficaç i que aquesta mesura, juntament amb altres de similars, "encara tenen recorregut", de manera que des del Govern continuaran adoptant iniciatives efectives i que no generin efectes indesitjables, ha dit textualment.

I preguntada per la reacció de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , a les seves declaracions sobre la vivenda, i per si accepta fixar un límit del 3% a l'actualització dels lloguers, ha respost que el Govern “ha estat el més protector de tot Europa en aquest terreny, amb el límit a l'actualització dels lloguers del 2%”.

TRUCA A APROFITAR EL TALENT FEMENÍ



Ha destacat la "necessitat" d'aplicar la llei de representació paritària anunciada aquest dissabte pel Govern --que estableix que les empreses cotitzades o les entitats d'interès públic tinguin un 40% de dones en la direcció-- , i ha trucat textualment a aprofitar plenament el talent femení, per raons de justícia social i eficiència econòmica.

En preguntar-li si les diferències sobre la llei del 'només sí que és sí ' dins del Govern de coalició es reflectiran al carrer al 8M aquest dimecres, ha dit que espera que no perquè han d'estar units , i que confia que homes i dones es manifestin "amb el doble objectiu de celebrar el que ja s'ha aconseguit i de seguir avançant".

Per a ella, aquest és un Govern feminista i compromès amb la protecció de les dones, i la llei del 'només sí que és sí' és positiva i necessària, encara que ha afegit que "si es detecta un error o una carència a la llum de la interpretació que estan fent els jutges de la llei, cal resoldre-ho com més aviat millor”.