El Govern ha informat que el 90% de les 101 expulsions d'estrangers a altres països realitzades a l'última dècada s'han tramitat per "activitats contra la seguretat nacional" , registrant dos casos justificats per infraccions molt greus de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana , la coneguda com a 'llei mordassa' .

La dada consta en una resposta parlamentària per escrit, en què EH Bildu volia saber els motius de les expulsions de ciutadans estrangers en aplicació de l'article 54.1 de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social .

Al principi, el Govern va facilitar només la dada de les 101 expulsions , però després, amb data 13 de febrer, ha especificat els motius. D'aquesta manera, les dues úniques expulsions en aplicació de la llei mordassa es van dur a terme el 2019, després de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern.

Es tracta de la norma aprovada el 2015 pel PP que, després de repetir-se les eleccions el 2019, l'actual Executiu de coalició de PSOE i Unides Podem es va comprometre a derogar , cosa que ha despertat recels entre els principals sindicats policials.

A més, el sistema estadístic inclou tres expulsions en aplicació amb l'anterior llei de seguretat ciutadana, la del 1992, que es van repartir entre els anys 2013, 2016 i 2021.

MOTIVACIÓ PER TERRORISME

Per la seva banda, per "atemptar contra la seguretat de l'Estat-Terrorisme" es comptabilitzen cinc casos : un el 2012, tres el 2013 i un altre més el 2014.

El 2022, amb dades fins al novembre, s'havia autoritzat una expulsió per activitats contra la seguretat nacional , mentre que el 2020 i 2021, anys amb afectació per la pandèmia de COVID, es van dur a terme tres i cinc expulsions, respectivament.

En la resposta parlamentària, el Govern especifica que la variable de l'Estat a què han estat expulsats aquests 101 ciutadans estrangers no està disponible en el sistema estadístic.

L'article 54.1 de la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social contempla com a infraccions molt greus participar en activitats contràries a la seguretat nacional o que poden perjudicar les relacions d'Espanya amb altres països , així com estar implicats en activitats contràries a l'ordre públic.