La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet , ha defensat la llei per a la representació paritària anunciada dissabte pel president del Govern, Pedro Sánchez , com un "pas de gegant a la igualtat de gènere".

En la seva intervenció a la presentació de l'alcaldable del PSC per l'Ametlla del Vallès, Llorenç Alerm, aquest diumenge, Batet ha reivindicat que "Espanya és un autèntic far en matèria d' igualtat entre homes i dones" i que així ho reconeixen tots els països europeus, segons ella.

Ha afirmat que la celebració del Dia de la Dona aquest dimecres ha de servir per "reivindicar el conquistat, els avenços aconseguits" en aquest sentit, destacant les polítiques feministes impulsades pel Govern, com la de l'avortament o la que iguala els permisos de paternitat i maternitat .

Per Batet, aquestes millores a favor de la igualtat “han estat sempre, sempre, impulsades per governs socialistes: primer pel president Zapatero i ara pel president Pedro Sánchez ”, per bé que ha advertit que encara queda molt camí per recórrer.

CRÍTIQUES A LA DESIGUALTAT DE GÈNERE



“No som un col·lectiu, som el 50% de la població . Per tant, si anem més a la universitat i traiem millors notes, no pot ser que continuem tenint els salaris més baixos ”, ha apuntat en referència a la bretxa salarial.

Ha criticat que les dones tinguin més dificultats per accedir a les cúpules de poder i als llocs de direcció , que hi recaiguin les tasques de la casa i les cures, i que tinguin por, ha dit, quan van pels carrers de nit, i ha sentenciat: "No pot ser que les dones continuem patint violència pel fet de ser dones".

ELOGIA LA "POLÍTICA ÚTIL" D'ILLA



D'altra banda, ha elogiat la "política útil que fa Salvador Illa" , de qui ha valorat la seva capacitat per arribar a acords amb el Govern pensant en el benefici col·lectiu dels ciutadans, trencant blocs polítics i posant l'interès general per sobre del partidista , ha dit.

Ha remarcat que els " valors i principis del PSC són molt importants, però quan un arriba a les institucions, ha de pensar en el benestar de tots els ciutadans i no només en el del partit", cosa que confia que farà Llorenç Alerm a L' Ametlla .

S'ha dirigit el candidat del PSC a l'Alcaldia del municipi per agrair-li "fer aquest pas endavant, i pel compromís amb uns valors, uns principis i un projecte col·lectiu compartit", recalcant que la política municipal és un sacrifici , però també una gran satisfacció .